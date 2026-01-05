Cristian Toro, el deportista de élite español que nació en Venezuela: "Pienso en positivo para el futuro, a peor no podemos ir"

El día 3 nos levantamos con la noticia de que Estados Unidos había atacado Venezuela y capturado a Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, que actualmente se encuentran en Nueva York. Este lunes comparecerán ante un tribunal federal por delitos de narcotráfico, entre otros.

La noticia de su detención ha causado un impacto global, especialmente entre el pueblo venezolano. Es el caso de Cristian Toro, deportista de élite español que nació en Venezuela. "Nací siendo español en Venezuela porque mi familia materna es española. Cuando me caso y tengo un hijo, veo vídeos de Venezuela y mi mujer me dice que quiere ir y yo quiero que ellos lo conozcan, pero es algo que nos perdemos muchos por la situación que todavía atraviesa Venezuela", reconoce en Radioestadio Noche.

"Cuando se vislumbraba que iba a entrar Hugo Chávez al poder, yo tenía 8 años y ahí mi familia decidió venirse a España. Ha habido mucho tiempo de desgaste, mi abuelo no paraba de llorar porque con 94 años no creía que volvería a ver una Venezuela un poco más libre de lo que ha sido estos últimos 30 años", relata el deportista.

"Estuve por última vez allí en 2015 y me fui con mucho dolor, no podía andar por las calles en las que crecí, tenías que ir con mucho cuidado", recuerda.

"Me hace gracia la gente que dice que ahora Estados Unidos va a coger el control del petróleo de Venezuela, pero ellos no tenían el control, no nos están robando nada porque no teníamos nada", dice Toro respecto a las múltiples hipótesis que hay sobre las intenciones del presidente estadounidense Donald Trump. "Pienso en positivo para el futuro, a peor no podemos ir".