Bernat Clarella, presidente de la FEDME: "Esta medalla de Oriol ha revalorizado la medalla de Paquito Fernández Ochoa"

España ha celebrado este jueves las dos primeras medallas de la delegación española en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), con el catalán Oriol Cardona colgándose el oro y la andaluza Ana Alonso el bronce, en la prueba de Sprint del esquí de montaña, la sexta y séptima de la historia olímpica invernal de España.

Un hecho histórico el que ha conseguido Oriol, convirtiéndose en el primer oro en unos Juegos de Invierno en 54 años, recogiendo así el testigo del histórico 'Paquito' Fernández Ochoa. El presidente de la Federación española de deportes de Montaña y Escalada (FEDME), Bernat Clarella, ha valorado estos triunfos en Radioestadio Noche: "La verdad es que ha sido un inicio fantástico donde se venía trabajando desde hace unos años. Lo de hoy ha sido el desembarco de emociones".

Estas medallas vienen además del debut de esta disciplina con medalla y ambos deportistas partían entre los favoritos, como también lo son para el relevo mixto en que competirán juntos el sábado: "Son personas muy mentales, tienen por delante que le queda una carrera el sábado y hasta entonces no van a parar. Oriol es una persona muy mental, de las personas que mejor saben gestionar las carreras de este tipo. Esta medalla de Oriol ha revalorizado la medalla de Paquito Fernández Ochoa", señala.

Ana Alonso es un ejemplo de superación, en octubre sufrió un grave accidente entrenando que hizo peligrar su presencia en los Juegos y ahora se ha convertido en la primera medalla de España en esta edición: "El bronce de Ana para nosotros es un oro después de lo que ha pasado. Ana es una mujer que se crece a sus adversidades, ella era consciente de que ella no vendría aquí a ocupar la plaza de otra si no estaba bien y eso es ser deportista".