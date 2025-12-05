¡El Atlético Baleares se carga al Espanyol en Copa!: "Hemos vivido una noche mágica"

Club Deportivo Atlético Baleares ha hecho una gran gesta en esta noche de Copa del Rey eliminando a la gran revelación de Primera División como lo es el Espanyol. En esta segunda jornada ha dejado fuera de la competición al equipo de Manolo González por la mínima con el gol de Jaume Tovar.

Una noche histórica en el club y en la ciudad que ha celebrado en Radioestadio Noche el entrenador, Luis Blanco, que conoce en primera persona al equipo catalán: "Hoy hemos tenido la oportunidad de vivir una noche mágica. El fútbol y el sorteo ha sido muy caprichoso en eso. Estuve 11 años de entrenador en el Espanyol pero todas las etapas se acaban. Hoy nos ha salido a nosotros bien y estamos muy contentos por todos".

"Para que ocurra este tienes que hacer un partido de 10 y esperar que ellos no tengan un buen día y eso ha pasado", explica. Luis Blanco ha vivido una noche llena de emociones y teniendo en el otro banquillo a un amigo y el que fuera compañero en el Espanyol, Manolo González.

Ahora saben que en la próxima jornada se enfrentarán a uno de los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España. Les tocará Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid o Athletic de Bilbao: "Para mí era un partido muy especial. Cualquiera es brutal, va a ser una ilusión enorme. A mi me hace una ilusión tremenda enfrentarme al Athletic, un club tan histórico con tanta identidad".