entrevista en radioestadio del motor

El australiano Daniel Ricciardo no ha dudado en alagar al piloto español: "Era como Max Verstappen". Merhi no pudo lucirse por culpa de su coche pero Ricciardo no ha dudado en decir que "su estilo era impresioante". Pero el español no descarta poder competir en un futuro. Hablamos con Roberto Merhi en Radioestadio del motor.