Celia Villalobos asegura que Juanma Moreno no pactará con Vox y, si los necesita, convocaría nuevas elecciones: "Es su estilo"

Celia Villalobos ha hablado en el programa Por Fin de Onda Cero acerca de las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía que se celebrarán el próximo 17 de mayo, y ha vaticinado que Juanma Moreno no pactará con VOX.

La ex política ha comentado que conoce a Juanma Moreno desde los 19 años, y que empezaron juntos en política, por lo que valora que "siempre se llevaba bien con todo el mundo". Destaca que su carácter moderado "lo ha tenido y lo sigue teniendo".

El estilo moderado de Moreno será clave en la campaña del PP

Un carácter que, según Villalobos, hará que Juanma Moreno no pacte con VOX en las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía. Ella lo tiene clarísimo: "yo sé que Juanma no va a gobernar con VOX y, si hace falta, volverá a convocar elecciones", explicando que el estilo de Moreno se encuentra bastante alejado del de VOX: "Esa radicalidad en la política… Juanma no es así" "Es incapaz de imponer, porque no es su estilo. No lo ha sido nunca y no lo va a hacer".

Se sostiene en el precedente de las elecciones autonómicas de aquel 2018 en las que llegó a un gobierno en el que "había gobernado 40 años el PSOE", sin necesidad de "echar a todos lo que habían gobernado".

Juanma Moreno no quiere que el PSOE "se desmorone"

También ha comentado que, esa moderación en la manera de gobernar, "los andaluces lo premian", y que tampoco quiere que el PSOE "se desmorone". Lo explica ya que "es el partido con el que tú puedes dialogar". Respecto a la propia campaña, ha indicado que las "actitudes radicales de VOX no se pueden imponer a Andalucía", y ha certificado que la clave de una futura victoria del PP radicará en que "mucho voto moderado" acabará del lado de los populares.

Respecto a la candidata socialista, Villalobos ha criticado su candidatura tras haber pasado por el ministerio de Hacienda, señalando que "no es bueno". "En todos los gobiernos, el ministro de Hacienda es el más odiado, porque es el que nos fríe a impuestos; y en este caso esta señora ha sido la ministra de Hacienda" explicaba.

También ha indicado que, por ser sevillana, María Jesús Montero "debe tener un poco de mano izquierda, de vamos a llevarnos bien. Usar un lenguaje más andaluz, y no lo tiene".