Pablo Pombo, sobre Aldama: "Ha ido a dejar un titular. Que la X de esta trama es Pedro Sánchez"

En un momento de alta tensión política y mediática por las investigaciones en curso, el colaborador ha puesto el foco en la intencionalidad del mensaje lanzado y en sus posibles consecuencias.

Pablo Pombo ha interpretado la declaración del empresario Víctor de Aldama en sede judicial como una operación calculada en dos frentes: el judicial y el mediático. Así lo ha expuesto este miércoles en el programa Por fin, de Onda Cero, conducido por Jaime Cantizano, donde ha analizado el impacto político y comunicativo de la comparecencia.

Un relato de "venganza" y estrategia

Durante su intervención, Pombo ha descrito a Aldama como "un tipo sin escrúpulos" que habría acudido a declarar "eufórico" y con una estrategia previamente diseñada. Según el analista, el empresario no solo buscaba defenderse en el ámbito judicial, sino también influir en la conversación pública.

"Ha ido a dejar titulares", ha resumido Pombo, quien considera que la comparecencia responde a una doble lógica: por un lado, minimizar su propia responsabilidad penal y, por otro, señalar a terceros. En este sentido, ha subrayado que lo “más relevante” de su declaración ha sido el foco puesto en empresas y supuestas conexiones externas.

El señalamiento a Pedro Sánchez

Pombo ha ido un paso más allá al identificar lo que, a su juicio, constituye el mensaje central que Aldama ha querido instalar en la opinión pública: "la X de esta trama es Pedro Sánchez". El colaborador ha matizado que la veracidad de esa afirmación está por determinar, pero ha insistido en que ese es el titular que el empresario ha tratado de fijar.

La mención al presidente del Gobierno se enmarca en un contexto de creciente tensión política y mediática en torno a las investigaciones que afectan a figuras empresariales vinculadas a distintas tramas bajo escrutinio judicial. En este escenario, cualquier alusión a responsabilidades políticas amplifica el impacto del caso.

Claves del contexto judicial

Víctor de Aldama ha cobrado protagonismo en los últimos meses por su relación con diversas investigaciones judiciales, especialmente aquellas vinculadas a presuntas irregularidades en contratos y mediaciones empresariales durante la pandemia. Su figura ha aparecido en sumarios y declaraciones que apuntan a una red de contactos políticos y empresariales.

Aunque buena parte de las acusaciones y revelaciones siguen en fase de instrucción, el caso ha generado un intenso debate público, con implicaciones que trascienden lo estrictamente judicial y afectan al terreno político.

Expectativa de nuevos titulares

Pombo también ha anticipado que la estrategia comunicativa de Aldama podría no haber terminado. Según ha señalado, el empresario tendría interés en prolongar su exposición mediática y podría reservarse nuevas declaraciones con potencial impacto político.

"El interrogatorio va a seguir porque él quiere minutos, quiere dar espectáculo", ha afirmado, dejando abierta la posibilidad de que en próximas intervenciones se produzcan nuevos señalamientos, “con o sin carga probatoria”, hacia el PSOE u otras personas concretas.

En este contexto, la evolución del caso y el contenido de futuras declaraciones serán determinantes para calibrar tanto su alcance judicial como su repercusión política.