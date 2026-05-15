ESTO ES LO MÍO

Shinova presenta nueva gira con 'La Tormenta Perfecta': "Veinte personas hace años era un éxito y ahora ves el Movistar Arena lleno"

El grupo de música vizcaíno arranca el 11 el junio en Madrid con una gira que les llevará a tocar en Gijón, Logroño, Barcelona o Zaragoza. Tras publicar cinco álbumes y recorrer España y Latinoamérica en los últimos años, ahora llegan con un nuevo EP llamado 'La Tormenta Perfecta'.

Alejandra Carril

Madrid |

La industria de la música en vivo pasa por un gran momento en España. Solo en 2025 se recaudaron más de 807 millones de euros en entradas, según datos de la Asociación de Promotores Musicales.

Conciertos en salas, en teatros y también en festivales que reúnen a miles de personas. Una de las bandas que no ha dejado de girar por nuestro país y por Latinoamérica en estos últimos años es Shinova. El grupo formado por Daniel del Valle, Gabriel de la Rosa, Erlantz Prieto y Joshua Froufe ha logrado crear su propio sonido y ser todo un referente.

Lejos quedan sus comienzos en 2008 cuando tenían que compaginar su pasión con otras profesiones sin tener claro qué les iba a deparar el futuro. Han estado más de una década recorriendo salas, viviendo en la furgoneta, componiendo, probando, equivocándose y acertando.

Su proyecto no ha dejado de crecer como resultado del trabajo, pero también de vivir con la presión y la incertidumbre, de crearse expectativas y ver algún que otro espejismo en una industria tan complicada como es la de la música.

Junto a ellos hablamos de lo que significa hoy en día ser músico y apostar por una idea, de cómo es empezar en pequeños locales y acabar llenando un Movistar Arena, como hicieron el pasado mes de diciembre. De los procesos creativos, de los bloqueos, de la vida encima de los escenarios y también de cómo se gestiona el fracaso.

Tras estar dos años girando con su último trabajo 'El Presente', ahora vuelven a la carretera con nueva gira y un EP llamado 'La Tormenta Perfecta', cuatro canciones que invitan a reflexionar sobre aquellas historias que terminaron antes de empezar y los posibles futuros que nunca llegaron a ser.

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