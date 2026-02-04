¿Qué está pasando con el virus Nipah?

Seguro que han oído hablar de él en las últimas semanas, el virus Nipah ha despertado una nueva alerta sanitaria tras varios casos diagnosticados en la India en el mes de enero. En concreto, en un hospital de Barasat, cerca de Calcuta.

La Organización Mundial de la Salud habla de él como un virus de alta letalidad para el que no hay tratamientos ni vacunas.

Esta infección se suele transmitir por animales como murciélagos frugívoros o cerdos, y en personas los síntomas se pueden empezar a manifestar como los de una gripe. Aunque estos casos a los que nos referimos están localizados y controlados, la incertidumbre global porque se pueda repetir lo que ya vivimos durante la pandemia de la COVID-19, ha generado una inquietud que los médicos intentan solventar.

En España, la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria ha lanzado un mensaje tranquilizador en el que señala que es poco probable que llegue a nuestro país, pero el riesgo cero no existe.

Hoy resolvemos todas las dudas con Inmaculada Salcedo, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria y jefa de servicio de Medicina Preventiva del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

El virus Nipah se trata de un virus con una alta mortalidad, sin embargo, Inmaculada nos tranquiliza: "El brote parece que está contenido y limitado, pero hay que tener en cuenta la gravedad de la enfermedad. Y bueno, hay que saber que hay que aplicar las lecciones aprendidas en la pandemia. Como son pues las medidas de prevención. Ese trabajo silencioso que hacemos muchas veces nosotros en los hospitales, en los centros sanitarios, epidemiólogos, en los centros de salud y prevencionistas, los centros sanitarios de vigilancia permanente, un potente sistema de vigilancia epidemiológica para las 24 horas del día, los siete días de la semana es clave para detectar cuanto antes los casos y los contactos y evitar la diseminación de estos virus."

Y sobre el origen, comenta: "Se sabe que procede de una zoonosis que quiere decir que esta transmitida por animales a priori. Son unos murciélagos que viven en esta zona, lo que también ha influido por una serie de factores como la deforestación, el hábitat donde vivían estos murciélagos. Se ha transformado en ellos, transmiten la enfermedad, consumen productos, fruta y demás. Y también se pueden contaminar, pues cerdo y otro animal de otro tipo de especie. Esto es lo que obligó en un momento dado, cuando hubo el primer brote allá por 1998, a hacer una sacrifico, a sacrificar un montón de cerdo con el consiguiente destrozo económico que tuvo la zona. Por eso estamos muy pendientes, porque se han reportado ya 750 casos. A día de hoy, es decir, desde el año 1998, porque hay 27 casos en 2023."

Un brote que por ahora está controlado: "Entendemos que sí está controlado. Nosotros lo que podemos hacer desde Europa es estar muy pendiente, muy vigilantes. El Ministerio nos irá diciendo cómo van surgiendo los casos y los contactos. Y nosotros mantener los sistemas de vigilancia, las medidas de prevención y los consejos a los viajeros, porque la forma de entrar el virus en Europa sería pues a través de viajeros infectados. No se puede descartar la importación del virus. De momento improbable, pero siempre decimos de momento porque empieza por pocos, pero luego pues puede pasar cualquier cosa."