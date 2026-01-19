Pilar Miranda: "Es un día muy triste para todos, y una de las mayores tragedias que hemos vivido en Huelva"

Comenzamos este especial de 'Por Fin' hablando con la Alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, que nos informa de los afectados onubenses: "Ha sido un día muy triste. Una de las mayores tragedias que hemos vivido en Huelva y desde ayer, cuando tuvo lugar el accidente, pues pusimos un punto de información en la estación de trenes y fueron distintas familias preguntando por sus seres queridos. Tomamos nota y las mandamos hacia el puesto de control. Y bueno, actualmente sabemos que hay 39 fallecidos, un centenar de heridos y también sabemos que todavía hay personas desaparecidas que no nos han confirmado más nada. Entonces estamos teniendo mucho cuidado en manejar datos, porque claro, la familia pues imaginaros como esta ¿no? Y hay que tener mucho cuidado y ser muy sensible, porque ya bastante están sufriendo esa inseguridad y esa espera sin saber y no tener datos, pues les está haciendo mucho daño."

Una prioridad que pasa por terminar los trabajos en el terreno, y acompañar a los familiares de las víctimas y los heridos: "Nosotros desde ayer estamos continuamente con ellos. Tanto Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, Cruz Roja, técnicos municipales y bueno, nosotros mismos no, y estamos en todo momento acompañándolos y ayudándolo en todo lo que podemos. Tenemos un punto de información en la Comisaría de Policía Local, en el espacio de Protección Civil y les estamos atendiendo con mantas, con comida, con asistencia psicológica. Y después hay otro punto en la Guardia Civil, un punto de información de recogida de ADN para identificar víctima. Y bueno, pues estamos ayudándolo en todo lo que podemos porque la situación es muy triste y muy desesperada. Muchas personas afectadas y mucha, muchos familiares que todavía no tienen conocimiento de dónde están sus seres queridos."