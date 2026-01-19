Manuel Huertas: "Es un tren que utilizo habitualmente, y ayer, por circunstancias profesionales no pude ir"

Hubo quienes iban a coger ese tren y no lo hicieron. Personas que llegaron tarde por unos minutos, que cambiaron de planes a última hora, que alargaron una celebración, que perdieron el billete o decidieron esperar al siguiente convoy sin saber que ese gesto mínimo les estaba salvando la vida. Decisiones cotidianas, casi insignificantes, que normalmente no dejan huella y que esta vez han marcado una frontera invisible entre el antes y el después.

Son historias silenciosas, sin épica ni protagonismo, hechas de casualidades y rutinas alteradas. Personas que hoy recuerdan un café de más, una llamada inesperada o un error aparentemente molesto, y entienden que el destino a veces se escribe en los márgenes…

Manuel lo tiene claro: "He nacido de nuevo"

Un trayecto que hacía de forma habitual y que ayer no hizo por una de esas casualidades o rutinas alteradas: "Pues por circunstancias profesionales no pude ir. Lo comuniqué con antelación, llamé a Madrid y dije no va a ser posible. Fíjate que además se da la casualidad de que mi pareja tenía que hacer un examen en Ávila, y tienen que coger el AVE a Madrid y de Madrid Ávila. Y le dije digo oye, pues mira, pues puedes coger el de las 18:40 que te deja en Madrid. Serán las 09:30 y llega bien. Luego tiene buena combinación para ir a Ávila y cambió de decisión en el último momento comprando el billete con el móvil y lo cogió un par de horas antes. Si no... lo hubiera cogido. Si no yo, él. O sea que la carambola fue doble."

Hablamos de las casualidades, que son muchas: "Es una sensación más fuerte a medida que pasa el día y vas viendo por la televisión y la radio que podría haber sido yo. Es que yo puedo estar ahora en un hospital en el mejor de los casos, o a lo mejor intentando buscar un móvil para llamar a mis familiares. Y fíjate una cosa que se me que se me ha venido a la cabeza en relación a esto decir es que si yo tuviera un móvil me hubiera ocurrido eso a mi"