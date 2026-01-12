Vuelven Los Chunguitos

50 años han pasado desde que Ramón Arcusa, el del Dúo Dinámico, les descubrió en unas fiestas populares y les produjo su primer disco.

Aquel con el que se dieron a conocer con temas como este ‘Dame Veneno’…

Sí, son Los Chunguitos, el grupo de rumba de los hermanos Salazar, que, en 2021, separaron sus caminos profesionales y se dieron un respiro.

Aunque no han parado de sonar en estos años, porque sus canciones son himnos de fiestas en toda España…

Para este 2026 Los Chunguitos se han marcado como propósito volver. Con una gira, ‘El reencuentro 50+1’, que comienza el 19 de febrero en Las Ventas. Y es que, tras más de 50 años de carrera, “hay que hacer las paces”, y a Los Chunguitos les apetece “estar juntos”. Porque sí, para este reencuentro se han ‘arrejuntado’ todos: José (Taíno) Salazar, Manuel (Jere) Salazar, y Juan Salazar…

Un reencuentro que surgió con la misma naturalidad de la que hacen gala: "Llamé a a Jere y cuando le llamé yo dije oye... Y si nos encontramos otra vez y damos la vuelta a esto y me dijo: Sí, me parece buena idea"

Porque lo que tienen claro es que va a ser inolvidable: "Sería algo precioso, maravilloso, de poder juntarnos otra vez y ya ahora, con lo que sabemos en la vida, para disfrutar de nuestra música, disfrutar de de las cosas bonitas que vamos a hacer. Me pareció muy buena idea."

Un nombre, 'Los Chunguitos', que les puso su padre siendo muy pequeños: "tirábamos piedras a los coches y nos decían mira a esos que chunguitos"

El grupo está decidido a llegar a todos los públicos, y están empeñados en acercarse a las nuevas generaciones: "Nuestra etapa ahora es más de coger a la gente nueva, a la juventud que escuchan nuestras canciones porque hay canciones preciosas y hermosas para que las escuchen y también podamos traerlo a nuestro terreno y que escuchen nuestras canciones. Y estamos con ese que venga todo el mundo a vernos".