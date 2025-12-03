La importancia de la figura del educador par en el acompañamiento a las personas con VIH durante su tratamiento

En los últimos años, una nueva figura ha cobrado relevancia en los equipos sanitarios que abordan el VIH en los hospitales: la del educador par. Se trata de una persona que, además de formar parte de los equipos multidisciplinares, desempeña un papel clave en el acompañamiento emocional y social de quienes conviven con el virus. Su presencia facilita que los pacientes encuentren un entorno seguro, empático y libre de juicios, impulsando la adherencia al tratamiento y favoreciendo su bienestar integral.

Este es el papel que desempeña Víctor Baceiredo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Víctor fue diagnosticado con VIH en 2007 y cuenta cómo ha cambiado el tratamiento de la enfermedad en los últimos años: "Llevo una vida completamente normal. El VIH en mí está con carga viral indetectable, no se puede transmitir. Esto me ayuda a combatir el estigma y la discriminación", asegura.

Hace ya más de 20 años de su diagnóstico, y ahora ayuda a otras personas en su situación con su trabajo como educador par, una figura que el propio Víctor define como "una persona que hace de referente a nuevos diagnósticos". "Sirvo de intermediario entre pacientes y médicos. Mis intervenciones son confidenciales, en un espacio seguro", explica sobre su trabajo.

Por su parte, el doctor Ignacio Bernardino, médico infectólogo en el Hospital La Paz de Madrid, califica esta figura como "fundamental": "Muchas personas pueden tener vidas complicadas y una situación personal difícil. A veces la zona de confort o segura es la clínica", explica en Por fin.

"El par es una persona que acompaña en todo el proceso a la persona con VIH. Su experiencia es tremendamente valiosa para la experiencia que vive esta nueva persona", asegura el doctor Bernardino.

La detección precoz

Tanto Víctor como el doctor destacan la importancia de la detección precoz en la lucha contra esta enfermedad y apuestan por romper el estigma y normalizar las pruebas de diagnóstico.

"A mí me lo detectaron pronto, pero hay una evolución más complicada si se diagnostica de manera tardía (…) Más del 50% de los nuevos diagnósticos son cercanos a la fase sida", explica Víctor.

"Hay que normalizar la prueba. Todo el que tiene relaciones sexuales puede tener cierto riesgo de adquirir el VIH. Cuanto antes lo sepamos, antes se pone el tratamiento", comenta el doctor Bernardino.

Otro de los aspectos importantes es la lucha contra el estigma que sufren las personas con VIH. En este sentido, Víctor destaca que quien transmite el virus son las personas que no saben que lo tienen, por lo que se pregunta "¿qué lógica tiene ese estigma y esa discriminación hacia las personas con VIH?".

Los importantes avances en los tratamientos

Los tratamientos de la enfermedad han experimentado importantes avances en los últimos años, algo que, según el doctor Bernardino, ha servido para que los equipos médicos hoy puedan centrarse "en mantener una buena calidad de vida para estas personas".

"Cuarenta años en ciencia no es mucho tiempo, pero los avances han sido impresionantes (…) Hoy tenemos tratamientos que no tienen los efectos secundarios que tenían al principio, que fueron medicamentos que salvaron muchas vidas, pero con un coste", explica el doctor.

En este sentido, Víctor destaca que gracias a estos avances puede llevar "una vida totalmente normal, sexualmente, y en mi vida diaria", y destaca que contra lo que más tiene que luchar es contra el estigma. "Hay un aspecto muy importante, que es el estigma y la discriminación de la sociedad, que no está informada", sentencia.

