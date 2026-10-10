David Toscano reivindica el patrimonio histórico y cultural de Huelva: "Fuimos capaces de transformar la historia del mundo"

Huelva es historia, cultura, naturaleza y gastronomía. Una provincia que ofrece al visitante experiencias únicas y que estos días vuelve a reivindicar su papel fundamental en uno de los acontecimientos que cambiaron el rumbo de la humanidad: el descubrimiento de América. Así lo ha destacado el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, durante una entrevista en Onda Cero con motivo de las celebraciones del 12 de octubre.

Desde el enclave histórico de La Rábida, Toscano ha puesto en valor las actividades organizadas durante este fin de semana, especialmente dirigidas a las familias y los más pequeños. Una programación gratuita que permite acercarse a la historia de una manera diferente, con talleres y experiencias participativas.

"Queremos que se sientan orgullosos de lo que llevamos siempre en Huelva, en el ADN, del poder tener ese lugar donde fuimos capaces de transformar la historia del mundo", ha señalado.

La Rábida y el papel fundamental de los franciscanos

El presidente de la Diputación también ha reivindicado la importancia de los frailes franciscanos en la expedición colombina. Coincidiendo con la conmemoración del 800 aniversario del tránsito de San Francisco de Asís, se ha inaugurado un monumento para reconocer su legado y su vinculación histórica con el monasterio de La Rábida.

"Si no hubiera habido franciscanos, no hubiéramos tenido descubrimiento de América", ha afirmado Toscano, que ha destacado la labor de quienes siguen cuidando y manteniendo vivo este enclave histórico.

Juan Ramón Jiménez y Zenobia, dos figuras inseparables

La conversación también ha servido para recorrer otros atractivos culturales de la provincia, especialmente Moguer, localidad natal del premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez. Toscano ha recomendado visitar su casa museo y la fundación dedicada al escritor y a Zenobia Camprubí, cuya figura considera imprescindible para comprender su trayectoria.

"Sin Zenobia no hubiera habido Juan Ramón", ha asegurado, destacando que ambos formaron un equipo fundamental para preservar y organizar el legado literario del poeta.

Además, ha explicado que se trabaja para recuperar y digitalizar parte de la obra de Juan Ramón Jiménez que todavía permanece en América. Entre las iniciativas culturales también figura la traducción de 'Platero y yo' al guaraní y al quechua, con el objetivo de reforzar los vínculos culturales entre España y América.

Huelva, un destino para disfrutar sin prisas

En el ámbito turístico, Toscano ha defendido el potencial de una provincia que ofrece desde las playas vírgenes de su litoral hasta los paisajes de Riotinto, la tradición de El Rocío y una gastronomía marcada por el jamón, el pescado y el marisco.

El presidente provincial ha definido Huelva como un destino de "turismo de lujo, silencioso", donde el visitante puede desconectar y disfrutar de experiencias difíciles de encontrar en otros lugares.

También ha reclamado avances en las conexiones ferroviarias y la llegada de la alta velocidad, cuyo desarrollo considera demasiado lento. "Huelva no solo lo merece, sino que lo necesita", ha defendido, insistiendo en la importancia de facilitar el acceso a la provincia.

Su invitación final ha sido clara: descubrir Huelva, disfrutar de sus paisajes, su historia y sus tradiciones y marcharse con la sensación de haber vivido una experiencia inolvidable.