Ana Duato: "Me fio mucho de lo que mis hijos me dicen"

Más de 25 años después, Ana Duato ha vuelto a los escenarios con ‘La música’, una obra de Marguerite Duras dirigida por Magüi Mira y que la actriz protagoniza junto a Darío Grandinetti. “Son muchos años. Tenía muchas ganas de volver al escenario. Es dar un salto al vacío, pero vengo muy bien arropada”, ha indicado la actriz en Por Fin.

Me he lanzado en este viaje maravilloso y no se que vendrá después.

Duato y Grandinetti interpretan a una pareja separada desde hace años que se reencuentran tiempo después tras firmar su divorcio. Ese encuentro se produce en un hotel, el de “sus primeros fuegos”, y allí, intentando superar los silencios incómodos y los lugares comunes e incómodos de rigor, intentan reescribir la “imposible partitura del amor”. Un encuentro teatral, reencuentro para sus protagonistas con las tablas, que se puede ver en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. “Es un viaje intenso, con mucha pasión, donde hay dos personajes que están deseosos de verse, pero con un pasado que les ha dejado muy marcado. Entras en la obra con la emoción a flor de piel”, ha explicado Duato.

A través de la voz llegas mucho al personaje

La actriz no se subía a un escenario desde el siglo pasado, desde 'El hombre elefante', en 1998: “Recuerdo que cuando estrené ‘El hombre elefante’ pensaba que me iba a desmayar, ahora sales con otras inseguridades. Yo he cambiado. Siempre me siento como volver a empezar. Siempre estoy en la búsqueda”, ha afirmado.

Duato ha afirmado que con sus hijos Miguel y María Bernardeau hablan mucho sobre interpretación y que ellos le aconsejan: “Nosotros compartimos, yo aprendo más de ellos que ellos de mí. Hablamos del compromiso del trabajo, la verdad, la capacidad de reinventarse, de hacer frente a las dificultades…”.