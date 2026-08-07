Asaari Biband: "El mundo tendría que tener colores"

La actriz y humorista Asaari Bibang ha defendido el poder del humor como herramienta para reflexionar, derribar prejuicios y generar acuerdos. La artista ha asegurado que la comedia es mucho más que entretenimiento. Ella es una de las voces más reconocidas del humor con conciencia en España, reivindicó la autenticidad como principio de su carrera y ha incidido en que la risa puede convertirse en un espacio de encuentro entre personas con realidades muy diferentes.

Bibang ha explicado que su forma de entender la comedia está ligada a la filosofía y a la observación de la sociedad. "El humor es filosofía. El humor es filosofar, es la observación del mundo, la observación del comportamiento y de la emoción del ser humano", ha afirmado. Además, ha defendido que la risa sirve para romper barreras y que "la comedia sirve para poner de acuerdo" a cientos de personas que, durante unos instantes, comparten una misma reflexión a través del humor.

La cómica también ha hablado de la responsabilidad que siente al ocupar un espacio público como mujer negra y de su compromiso con el antirracismo y el feminismo. "Yo me siento cómica y mi principal cometido es que la gente se ría, pero soy una cómica con coherencia y con conciencia", ha asegurado. Por ello, utiliza sus espectáculos para abordar cuestiones sociales que considera necesarias y dar visibilidad a experiencias que habitualmente quedan fuera del foco mediático.

Hay que reivindicar un arte sin miedo

Además, ha mostrado su preocupación por el contexto político y social actual, marcado, a su juicio, por el crecimiento de los discursos de odio y la extrema derecha en Europa. Lejos de quedarse en el desánimo, ha asegurado que "la rabia me acciona mucho y me ayuda a crear desde un lugar todavía más sin pudor, sin miedo y mucho más reivindicativo". La homirsta ha lanzado un mensaje optimista, reivindicando también "el derecho al descanso, al disfrute, a la diversión, al salseo y al perreo" como parte indispensable para seguir avanzando.