¿Cómo refundó Felipe González el PSOE y lo llevó al poder en las elecciones de 1982?

28 de octubre de 1982. Han pasado ya 40 años de la primera victoria de Felipe González en las elecciones generales. El Partido Socialista Obrero Español arrasó en aquellos comicios con unas cifras que no se han vuelto a repetir: más de 10 millones de votos (el 48%) y 202 diputados, sacándole 95 escaños al segundo partido más votado (Alianza Popular-Partido Democrático Popular) con una participación del 80%. La sociedad española pedía el cambio y eso es lo que ofrecía el PSOE de Felipe González, un proyecto ‘Por el cambio’, como rezaba su eslogan de campaña y como se titula el nuevo libro de Ignacio Varela, que presenta este ensayo en Por fin no es lunes.

'Por el cambio' es un libro que cuenta una historia de liderazgo, carisma, intrigas y poder contada desde la sala de máquinas del Partido Socialista. Porque hasta llegar a este momento clave en la historia de España, el PSOE y el propio Felipe González tuvieron que transitar por un camino que no siempre fue de rosas. Por no haber, al principio de ese camino, no había ni rosa en el logo del PSOE (el puño y la rosa se adoptó como símbolo en 1977, hasta entonces seguía vigente el libro y el yunque de los años 20). Un camino que comienza unos años antes, concretamente 10 años antes de la victoria socialista en las generales de 1982.

El año 1972 siempre será recordado por el escándalo Watergate, la matanza del grupo terrorista Septiembre Negro en los Juegos Olímpicos de Munich, el accidente aéreo, prueba de supervivencia extrema y rescate de aquel equipo de rugby uruguayo en los Andes, o la victoria de Bobby Fischer contra Boris Spasski en Reikiavik. Es decir, Estados Unidos vencía a la Unión Soviética en uno de sus campos de batalla favoritos: el tablero de ajedrez. Este era el tablero internacional en aquel año bisiesto de 1972, en el que nacieron marcas hoy archiconocidas como Nike o HBO y en el que el cine transitó hacia la modernidad con ‘El Padrino’.

¿Dónde estaban el PSOE y Felipe González en 1972?

¿Y en España qué? Pues aquí pasaban muchas cosas, aunque, en comparación, parezca que no pasaba nada. Y sí, también estábamos de estreno. En el año 1972 Televisión Española realizó sus primeras emisiones en color y [[LINK:EXTERNO|||https://www.ondacero.es/programas/por-fin-no-es-lunes/equipo/andres-moraleda/dos-tres-responda-otra-vez-concurso-mas-importante-historia-television-espanola_202104246083bff1077f570001d5fed7.html|||estrenó el ‘Un, dos, tres… responda otra vez’.]] En la radio sonaban, por ejemplo, Nino Bravo, Micky, Mari Trini o el ‘Mediterráneo’ de Serrat, que había salido el año anterior.

España se empezaba a ver y escuchar de otra manera, quizás porque existía la sensación generalizada de que el franquismo estaba en su tramo final. Algo se empezaba a mover en la sociedad española y en la oposición política al régimen, liderada por aquel entonces por el Partido Comunista, pero que, en el verano de 1972, vería como aparecía un nuevo liderazgo. El de un escindido, pero resucitado PSOE, liderado, entre otros, por un joven abogado sevillano llamado Felipe González, que dos años después sería elegido Secretario General en el famoso Congreso de Suresnes. Después vino la muerte de Franco, las primeras (y segundas) elecciones generales, la ruptura del Partido Socialista con el marxismo y, finalmente, la victoria de Felipe González en octubre de 1982 con aquel lema de 'Por el cambio'.