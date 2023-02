Rebeca Marín: "¿De qué te vas a arrepentir, Vargas Llosa, si no has salido de fiesta en tu vida?"

Rebeca Marín ha abierto sus 'Pasatiempos Modernos' en 'Por fin no es lunes', como siempre, con una adivinanza. La de hoy ha sido: "Su apellido rima con pero, los que ponen para que se reforme en enero, también rima con sólo sí es sí quiero, o no quiero, como una margarita, pero no robles, vamos, porque de momento cero patatero"

¿Sabes quién es? La solución, al final del texto.

Ya metidos en el universo astrológico, esta semana es la semana de acuario. Y de la reina del reggaeton, Shakira. Y del rey del balón, Piqué. Y del rey de España, Felipe VI, así que para todos ellos… " Feliz,, feliz en día, amiguito que Dios te bendiga, que reine la paz..." Todos han cumplido años, pero lo de que reine la paz, pues eso ya no lo tengo yo tan claro, pero mientras haya buena rimas verdad Shakira… Por cierto, Felipe VI cumple 55, que también tiene buena rima, ¿o no?

Pues sí, y hablando de sí querido acuario, solo sí es sí, o no, porque parece que sí, pero luego resulta que no. Que reforma sí, reforma no, y mientras Sánchez sufriendo más que Vargas Llosa en un garito a las 3 de la mañana. No sé si habéis leído sus declaraciones “No me arrepiento de nada”. A ver, querido Mario, ¿de qué puñetas te vas arrepentir si, como has asegurado, no has salido de fiesta en tu vida? ¿De qué? ¿De tener vista cansada por leerte cinco libros a la semana? ¿De colarte en un museo una vez sin pagar? ¿De llevar camisa de sport o ir sin gomina a la biblioteca? Que si esa frase la dice tu amigo del alma, el rey emérito, pues algo más de e-mérito tiene, pero no la puede decir el empollón de la clase.

Ay, acuario, si es que vas de malote, pero en realidad eres un trocico de pan, aunque la luna llena está en Leo hoy mismo, esta noche. Así que apuntad: sacad cuarzos, poned incienso, haced todas esas cosas que no sirven para nada…

Esta luna llena va a menear un poquito el universo y por eso esta semana ya ha comenzado el movimiento. Señoras y señores, ha comenzado el mercado de invierno de fichajes de la liga política. Y como tenga que marcar los goles el nuevo fichaje de VOX, Ramón Tamames, vamos apañaos. Iba a decir que le ayudase Almeida, pero tampoco. A uno le falta puntería y al otro… al otro todo.

A ver, con todos mis respetos por la edad, que es algo que respeto muchísimo, pero igual a estas alturas no está para sentadillas, ¿no? Eso sí, la agilidad que le falta para subir escaleras la ha tenido para cambiar de equipo e ideas políticas. Primero comunista, ahora VOX, un mar y montaña, vamos. Y no es el único. Ahí está la reina del regate, Villacís, que, al final, con tanta oferta, se ha quedado en el banquillo. Por Dios, ¡un poquito de orden!

Pero que no sea a lo Marie Kondo, claro, porque ahora hasta ella el orden se lo pasa por el forro del armario.

Oye, y hablando de armarios, querido acuario ,ya puedes forrarte de abrigos porque el frío de esta semanita continúa amenazante como Putin. Lo mejor es hacerse un Mohamed VI. Y no me refiero a la cobra que le ha hecho a Pedro Sánchez, que también, sino a quedarse de vacaciones a 30 grados de temperatura en Gabón en vez de asistir a la Cumbre en Marruecos. ¿Pero qué puñetas pinta él, el máximo mandatario de su país, en una cumbre internacional en su país, pudiendo estar en una hamaca de un resort de lujo? Habiendo teléfonos y teniendo tarifa plana y siendo una llamada mucho mejor que un encuentro en persona, como dice el gobierno.

Dónde va a parar, que también os digo que hay muchísima gente que gana por teléfono y pierde en persona. Y Mohamed VI es uno de ellos.

Madonna y el arte

El artecijo de Rebeca ha comenzado con la siguiente cuestión: "¿Los cuadros de qué artista aparecen en dos videoclips de Madonna porque la inspiraron para crear 'Vogue' y 'Open your heart'? La respuesta es Tamara de Lempicka, una de esas artistas que no sabes si mola más su obra o su propia vida, porque es un cuadro -no estoy de broma-. Fascinante.

Ella pintaba retratos y desnudos de ambos sexos. Porque hay que añadir que era bisexual, que por la época no era común. Su estilo es el art decó y pintaba mujeres etéreas, con ropajes flotantes y dedos largos y marcados contrastes de luces y sombras. Su arte impactó a personajes como Barbra Streisand, Jack Nicholson o Madonna. Vamos, que fue la retratista favorita de la alta sociedad y de las estrellas de Hollywood.

Tanto es así que, como os decía, Madonna se inspiró en ella. Tiene varios cuadros suyos. Cuatro nada menos, nada baratos. Y aparecen en los videoclips 'Vogue' y 'Open Your Heart'.

Sobre su vida, ella nació en Polonia, en una familia acomodada. Sus padres se divorcian, pero tenía una abuela rica que la mimó con ropa y viajes. Y en esos viajes descubrió el arte -el barroco y el art decó- que definirían su obra.

En 1914 conoce a quien se convirtió en su esposo, el soltero más guapo de Varsovia, porque ella no se merecía menos, un abogado llamado Taduesz Lempicki. Ella tenía 16 años cuando se casaron. Vamos, que no sabía si regalarle un anillo o la Nancy para que jugase. Un año más tarde, su marido es arrestado por los bolcheviques y Tamara desafía la Revolución Rusa para liberarlo. Se dice que lo consiguió a cambio de favores sexuales a los funcionarios rusos. La pareja huyó a París y ahí es donde realmente comenzó su fantástica historia.

En París, Lempicka se dedicó al estudio del arte y se convirtió en una retratista muy reconocida con un estilo Art Decó distintivo porque en esa época ya venían las vanguardias. Ante la amenaza de la Segunda Guerra Mundial, Tamara de Lempicka dejó París y se mudó a Estados Unidos y es allí cuando lo peta en el mundo hollywoodense.

Ella era bisexual y se hizo muy famosa por las increíbles fiestas que daba, donde se decía que había más droga que en la casa de Pablo Escobar y que sus empleados iban en totalmente desnudos. Vamos, que eso era 'Eyes wide shut', un fiestón en condiciones.

Se casó otra vez, porque para ser alguien en la vida tienes que haberte divorciado por lo menos dos veces -la regla de los dos divorcios no falla, mirad a Isabel Preysler- y lo hace con un barón forrado, claro. Y ambos se mudan a vivir a Nueva York. Es ya 1943.

Hay algo que todavía me fascina más de ella y es que mintió durante toda su vida para ocultar su edad. Tanto, que durante los primeros años de vida de su hija decía que era su hermana pequeña. Menuda jefa.

En su final se muda a vivir a México, porque tampoco eres nadie si no te has hecho las Américas. Y allí morirá un poco cabreada, no os engaño, porque ella se resistía a envejecer y, claro, o eres Carmen Lomana, o el tiempo inexorable hace de las suyas y erosiona tu bisoñez, así que en sus últimos años se rodeó de muchachotes más jóvenes para consolarse. Que también os digo que es mucho mejor consuelo que el vino o igual puedes mezclar ambos.

Y lo mejor es cómo decidió su final: ella pidió que cuando muriese sus cenizas fuesen esparcidas por un volcán. Su hija Kizette cumplió su sueño y las arrojó en el cráter del volcán que hay en la ciudad mexicana de Puebla.

Conclusión: Tamara de Lempicka vivió una vida apasionada, tuvo relaciones con hombres y mujeres, dos matrimonios, una hija, fue conocida por la sociedad parisina y americana por sus fiestones llenos de droga y sexo, pero sobre todo, y que no se nos olvide, porque a veces algunos rasgos de la vida de las artistas tienden a tapar su talento. Ella fue una artista maravillosa y muy valorada en su tiempo y en la actualidad. A veces, que ocurra esto no es fácil tampoco.

Para que os hagáis una idea, su cuadro 'Adán y Eva' fue vendido en una subasta por dos millones de dólares.

Conclusión: Pues no me extraña que inspirase a Madonna, porque creo que con ella, menos lo de Polaca, lo comparte todo. Así somos las rubias nacidas el 16 de agosto, que queréis que os diga.

Por cierto, la solución a la adivinanza es: Irene Montero.