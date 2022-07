Rebeca Marín: "A ver si, aunque sea por el apellido, querida Pilar Alegría, se nos contagia algo"

Rebeca Marín llega con sus 'Pasatiempos Modernos' al estudio de 'Por fin no es lunes'. Para abrir, como siempre, una adivinanza: "Ella es catalana más que del “Madrileño” de C Tangana, porque sin él la vida le va sobre ruedas, dos concretamente, y está defendiendo la gira con más uñas que dientes" ¿Quién es? Ya sabes, si quieres la solución, al final del texto.

¿Y esta semana a qué signo del horóscopo le toca? Pues a Leo, porque es el signo de fuego por excelencia y, otra cosa no, pero fuego e incendios estos días ha habido por doquier. Uno concretamente en Ateca, que está al lado de Calatayud (de allí es nuestra Rebeca Marín) y que incluso obligó a cortar la carretera A2.

"Envío a mis paisanos un abrazo fuerte", ha dicho Rebeca, que ha añadido: "a esta ola se han sumado Tenerife, Zamora, Guadalajara, Cataluña, Madrid… en fin, que menudo panorama, querido Leo, guárdate la melena que igual se te churrasca"

El ambiente caliente no ayuda nada, las temperaturas siguen por las nubes. Reino Unido ha declarado por primera vez la alerta por calor extremo, que también te digo yo que a caldear el ambiente igual ha ayudado Boris Johnson en las últimas semanas…

Y aquí, en España, los golpes de calor están a la orden del día y la muerte de un barrendero por esta causa ha sido una de las noticias más tristes de la semana. La influencia del mercurio y de Mercurio se ha notado, además de en los termómetros, en el universo calentando las cosas en el seno del gobierno, la renuncia de Dolores Delgado y también la de Adriana Lastra. Bueno, a ver... renuncia o invitación a marcharse, llámalo como quieras.

Sea lo que sea, ha propiciado que entren aires nuevos en el PSOE. Ah no, que tampoco son nuevos, porque tengo más visto a Patxi López que a mi pobre madre que me reclama una visita desde mayo. En fin, que a ver si, aunque sea por el apellido, querida Pilar Alegría, pues se nos contagia algo. Eso sí, que no sea coronavirus, que mira lo que le ha pasado a Biden, que ha pillado el bicho dando vueltas por el mundo.

En Italia también ha habido dimisión, la del primer ministro Mario Draghi. Y a esto se ha sumado la noticia de los posibles cortes de gas en distintos países, parece que de momento aquí no se contempla, pero... ¿cómo era eso de "cuando las barbas de tu vecino veas cortar" pon las tuyas a remojar? Pues eso, Leo, lo mismo pero con tu melena.

Vamos, que los únicos que se libran de disgustos esta semana han sido Moreno Bonilla, que ha sido investido presidente de Andalucía, y Rosalía, que lo peta con su gira 'Motomami'.

Por cierto, que precisamente Rosalía era la solución a la adivinanza de esta semana.