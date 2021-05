Hoy en Por Fin No Es Lunes Alaska hace un repaso por las corrientes musicales que pasaron por Ibiza cuando un joven Antonio Escohotado decide montar un club que hiciera ver el olvido de las cosas cotidianas, llamado Amnesia. Según Olvido ‘’a partir de ahí todo pasa por Ibiza’’ y a finales de los años ochenta ‘’todo explota’’. Esta es la lista de reproducción elegida por la artista con sus notas:

1) Pink Floyd - Us and Them - La isla, el hipismo, punto de reunión internacional

2) Sandy Marton- People from Ibiza - Todas las corrientes, Disco Music, Italo Disco

3) Ibiza - Amnesia - La herencia de los locales, una música propia importada a UK y al mundo, Balearic Beats, Balearic House, Balearic Trance. La música que lo cambió todo. Parking, cassettes

4) Locomia - Animación en las discotecas, bombazo mundial

5) Eivissa - Oh La La La - Derivaciones en los 90, sigue presente

6) Ozuna - Ibiza (Feat. Romeo Santos) - Incluso los nuevos ritmos incorporan a Ibiza e su repertorio sentimental

7) Queen - I Want to Break Free - La otra isla, hotel Pikes, las fiestas de Silvia Superstar

8) Café del mar volumen 1 Jose Padilla -Agua Otra creación local exportada y explotada en el mundo, el chillout, la fusión. Yo fui dj de ambiente y sobreviví para contarlo.

Esta es la banda sonora que Alaska ha elegido para nuestro domingo ibicenco. Por Fin No Es Lunes, con Jaime Cantizano y Olvido Gara, Alaska que ambienta con música cada domingo. Busca los podcast en ondacero.es y disfruta de todos los "Olvido y..." que nos trae Alaska.