Alaska en el 25 de abril, cómo no, San Marcos

Olvido y... San Marcos. Una sección especialmente dedicada al 25 de abril, Día de San Marcos. Puede que a nosotros no se nos ocurran muchas canciones que tengan que ver con San Marcos, pero a Alaska sí, por eso está en Por Fin no es lunes. Esta es la lista de canciones completa que podrás escuchar con los comentarios de Olvido. Olvido y.... San Marcos en Por fin no es lunes.

"Nadie como TU" - Miel San Marcos & Barak

"Venecia sin ti" - Charles Aznavour

"Olvídala" - Marcos Llunas & Dyango

"Marco" - José María Lopez Pascual

"Ballrooms Of Mars" - T. Rex

"Tainted Love" - Soft Cell

"Valió la pena" - Marc Anthony

Si fuéramos tú, dejaríamos todo por darle al play y disfrutar unos cuantos minutos de Olvido Gara, Alaska, en Por fin no es Lunes con Jaime Cantizano.