Alaska: ''En España tenemos nuestro propio himno a la protesta contra una situación que se repite’’

La colaboradora habitual de Por Fin No Es Lunes ha respondido a la pregunta: ¿Qué día de tu vida repetirías? Y ha confesado que tiene truco. Alaska ha querido recordar de dónde viene el tradicional día de la marmota y la película ''Atrapado en el tiempo'' que tenía la canción del primer gran éxito de Cher, ''I Got You Babe''.

Alaska ha hablado también de un grupo llamado Airbag que dice, está lleno de referencias, entre ellas una canción dedicada a la marmota Phill, también ha repasado la canción que piensa, estaría en las cintas de Andy Warhol, ‘’Dance, dance, dance’’ de Chic y ha terminado con lo que para ella es el himno ante la desesperación de una situación que se repite y nos desgarra: ''Vivir Así Es Morir de Amor'' de Camilo Sesto.