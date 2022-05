Alaska: "Me gusta el ruido de las tragaperras de Las Vegas. Es como una sinfonía"

En las últimas 48 horas, Alaska ha dado dos conciertos, "uno de ellos en Sevilla", según ha contado. "Con lo bien que lleva el calor y el sol Alaska", ha bromeado Jaime Cantizano.

La verdad es que las altas temperaturas no son lo que mejor sienta a la colaboradora de 'Por fin no es lunes', que ha querido aprovechar que hoy les pedíamos a los oyentes que nos contaran el ruido que no soportan, para hacer un recopilatorio de sonidos que le gustan que le inquietan o, simplemente, relevantes en su historia.

Le molestan especialmente los agudos, por eso ha sonado Yoko Ono en su sección, pero por encima de todos los sonidos que odia, lo tiene claro: "los ronquidos".

También han sonado en la sección de Olvido el ruido rosa que suena en las pruebas de las bandas cuando se calibra un equipo de sonido. También el ruido blanco, que relaja a muchas personas. Por supuesto, las tragaperras de Las Vegas. "Las antiguas", ha aclarado Alaska, "porque ahora son todas digitales y suenan distinto". Refiriéndose a las antiguas, he dicho que cuando hay miles de tragaperras juntas "es como una sinfonía"