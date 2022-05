Alaska, sobre la victoria de Ucrania en Eurovisión: "Lo políticamente correcto no debería estar presente en un concurso musical"

"Entiendo que el voto ha sido un apoyo al país por la situación que sufre. Entiendo que en otras circunstancias no habría ganado". Así ha resumido Alaska en 'Por fin no es lunes' su opinión sobre la victoria de Ucrania en Eurovisión. "Creo que lo políticamente correcto no debería estar presente en un concurso musical. Lo siento", ha afirmado.

La artista ha dicho también que lo que hizo la representante española fue increíble. "Como canción, mi favorita es la de Reino Unido, pero como espectáculo, como interpretación, me quedo con Chanel", ha dicho.

Sobre el tema del que hablamos con los oyentes, los pactos, ha recordado que dejaron de llamarla de un programa de televisión de debate -"de confrontación", ha especificado- porque "era muy pactista". "No nos funcionaba", confesaron en el programa.

Sobre el tema de los pactos, Alaska ha traído dos temas. Por un lado, Thalía, con 'Un pacto entre los dos', que habla del pacto más íntimo. "No se radió por la letra", ha contado, porque habla de atar, de amarrar, de pegar, de morder, de gozar su dolor.

Por otro lado, Sabina, con su 'Pacto entre caballeros', basado, según ha contado, en hechos reales, cuando fueron a atracarle y le reconocieron.

Como de heavy también se iba a hablar de en el programa, han sonado 'Ace of Spades', de Motorhead, y 'Kickstart my Heart', de Mötley Crue.