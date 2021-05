Algunos discos han cambiado la historia de la música, el curso de los acontecimientos. Discos que, en opinión de Alaska, han cambiado todo, para bien o para mal. Esta es la lista de reproducción de este domingo de Olvido y... algunos discos que cambiaron la historia de la música en Por fin no es lunes.

The Beach Boys - Good Vibrations

Elvis Presley - Blue Suede Shoes

The Velvet Underground & Nico - I'm waiting for the man

Kraftwerk - Radioactivity

The Ramones - Blitzkrieg Bop

Nirvana - Smells Like Teen Spirit

Daddy Yankee - Gasolina

Cada domingo en Por fin no es lunes, Olvido y... es el espacio en el que Alaska, con su pequeña maleta de discos bajo el brazo, no sólo pone la música, sino también los comentarios que hacen que comprendamos muchas cosas.