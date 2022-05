Alaska: "La guerra fría lo permeó todo"

Hoy es el día de la madre y parece que se nos ha olvidado que Rusia sigue en una invasión de su país vecino, Ucrania, y a ella no se le ha escapado este tema para hablarnos en su visita en Por fin no es Lunes de canciones que hablan de la guerra.

Con la canción 'Ataque Preventivo de la URSS' de Polansky y El Ardor, hemos tratado que, hace pocos años, un ataque preventivo de la URSS nos sonaría raro. Hoy no. Igual que tampoco sonaba mal cuando España estaba en proceso de entrar en la OTAN.

Joaquín Sabina con una canción de Manolo Tena, 'Guerra Mundial', le cantó a la III Guerra Mundial. Sí, sí, a la III Guerra Mundial. Y es que, aunque estén bombardeando, la gente tiene que seguir con su vida e incluso hay que cambiar de champú. Las personas que lo llevan peor son las que no puede cambiar de champú porque están bombardeando su barrio. Nos suena raro que haya guerras en el siglo XXI porque nadie mira a África.

Y la última canción que nos trae Alaska es 'It's The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)' de REM. Este grupo estadounidense ya cantó a otra especie de guerra mundial, las de las grandes empresas que ganan millones y, sin embargo, tiene a sus trabajadores precarizados.