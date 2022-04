Alaska: "No habría que reformular las salas de conciertos. Habría que reabrirlas porque han cerrado todas"

Alaska ha visitado, como cada sábado, 'Por Fin no es Lunes'. Decimos "ha visitado como cada sábado", aunque no es cierto, la realidad es que estaba en París. "Eso me ha hecho encadenar varios sucesos que tienen que ver con la fecha de hoy, el 10 de abril y con París", ha explicado, antes de dar paso a la primera canción de su sección.

Mientras sonaba 'Let it Be', de los Beatles, ha contado que fue precisamente un 10 de abril (de 1970) cuando anunciaron su retirada. Cinco años antes, empezaron una gira mundial que les llevó a la sala Olympia de París.

Allí, en aquella sala, estrenó Edith Piaf su 'Non, je ne regrette rien', que ha sonado a continuación. La historia ha dado pie a Alaska a hablar sobre la salud de las salas de conciertos en España. "¿Tiene que reformularse el concepto?", ha preguntado Jaime Cantizano. "El problema que tenemos es que han desaparecido", ha explicado Alaska, "No habría que reformularlas, habría que reabrirlas porque ya no hay", ha dicho, explicando que esta situación es especialmente grave en Madrid, mientras que en Barcelona alguna aún resiste.

Un 10 de abril también murió uno de los hermanos Lumiere, pioneros del cine. "Muchos de los jóvenes ya no piensan ni en lo que es un cinematógrafo. Para ellos el cine son las plataformas". Y ya que hablamos de cine, y de París, ha sonado la banda sonora de la película 'Un hombre y una mujer'.