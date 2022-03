Alaska: "La mayoría de mis amigos no usan palabras para ligar. Mandan fotos. Y no de su cara precisamente"

"Las faltas de ortografía penalizan a la hora de establecer una relación amorosa". Lo dice un estudio de la Universidad de Alcante y lo confirma Alaska: "A mí me echa para atrás", ha reconocido, y ha contado que cuando ella comete una falta por culpa del corrector del móvil se siente fatal.

Y aprovechando el estudio, ha querido hablar de canciones que no son muy cuidadosas gramatical u ortográficamente. Empezando por ella misma. Así ha puesto un fragmento de 'Fantasmagoria', pronunciado así, tal cual, cuando lo correcto en español es decir "fantasmagoría". "Es lo que tiene ser bilingüe", como Nacho Canut, compositor del tema, ha explicado Alaska.

Hasta los clásicos han caído. La artista ha citado a Rafael de León, que en su "No debía de quererte y sin embargo te quiero", coló ahí un 'de' que sobra y que duele al oído.

A 'La chica Yeyé', en cambio, le faltó un 'de'. Cantaba "No te quieres enterar... que te quiero de verdad", cuando lo correcto era decir: "No te quieres enterar de que te quiero de verdad".

"Quién la escribía versos, quién la mandaba flores..." cantaba en 'Un ramito de violetas' Cecilia. Un laismo de manual. Incorrecto, por supuesto. "En casi todas las versiones posteriores, por cierto, se corrigió y se usó el correcto: 'le'", ha aclarado Olvido.

En la sección ha tenido un hueco de honor las expresiones "Encima mío", "delante mía", que la artista escucha en la televisión a menudo y también en algunas canciones. "Me sangran los oídos", ha asegurado.

Retomando el tema del estudio, Jaime Cantizano ha comentado que ya no conocía apenas parejas que se hubieran conocido en persona. A lo que Alaska ha replicado: "Yo tampoco, de hecho la mayoría de mis amigos no usan palabras para ligar. Mandan fotos. Y no de su cara precisamente"