Alaska: "Los Pegamoides decidimos que las máquinas eran más tratables que las personas"

"Así suena un clásico pensando cómo sonaría el planeta Marte". Alaska ha elegido 'The Planets: Mars, the Bringer of War', una composición de Gustav Holst, como el primer tema que ha sonado en su sección. "No os recuerda a 'La Guerra de las Galaxias'?", ha preguntado, recordando que John Williams usa compases muy parecidos para presentar a Dartjh Vader, por ejemplo.

La segunda elección ha sido de un grupo español, también relacionada con el espacio: El 'Llamando a la Tierra', de M-Clan.

Jaime Cantizano no ha podido resistirse a hacerle a Alaska la pregunta que hoy estamos planteando a los oyentes: "¿Le has puesto nombre a algún electrodoméstico? ¿Hablas a los aparatos eléctricos?"

"Yo no conduzco, pero tuve un Mustang Mach-1 y le puse Christine", ha contado Alaska, precisamente mientras sonaba 'Christine', de Coyotes Rockabilly, uana canción inspirada en Stephen King.

También ha recordado Alaska: "Cuando los pegamoides decidimos que las máquinas eran más tratables que las personas, empezamos a cambiar músicos por máquinas. Había una caja de ritmos que solo tenía cuatro opciones -bossa nova, cha cha cha...- y le pusimos Mari Carmen"