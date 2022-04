Fernando Eiras perpetra uno de sus peores chistes: "¿Cómo se dice comisionista en chino? Chan Chu Yo"

Comenzamos con un aperitivo. Se trata de un nuevo negacionismo que no hemos visto venir. Porque tras el terraplanismo, el negacionismo de la Covid, del volcán de La Palma, de las vacunas, de la nieve y de los pájaros (que todos sabemos que son robots puestos ahí por el gobierno para controlarnos) llegan... ¡¡Los negacionistas del ciclo de evaporación del agua!!

Esto es, gente que niega el ciclo de evaporación, condensación en nubes y precipitación en lluvia… Es decir, personas que opinan, literal, que “el ciclo del agua es un mito” y que “no puedes confiar en un sistema educativo que te dice que el agua se convierte en nubes…” Incluso hay un individuo llamado MTHS RC2 que publica una foto de un vaso de agua al sol en la ventana de un bajo y el siguiente texto: "VOY A DEMOSTRAR QUE EL CICLO DEL AGUA ES UN MITO. VOY A DEJAR ESTE VASO DE AGUA EN EL SOL Y VERÁN COMO NO SE CONVIERTE EN NUBES"

¿Y qué es lo que ocurre tiempo después? ¿Qué ha ocurrido con este vaso de agua? ¿A qué demoledora conclusión ha llegado MTHS RC2? Pues atentos a este nuevo mensaje: “Me han robado el vaso”. Y adjunta una nueva foto del alféizar, sin el vaso, claro. Es curioso que haya negacionistas de todo menos de los manguis…

La noticia más importante de todas las que se publican después de la semana santa es esta: “Tras la Semana Santa 2022, este es el próximo festivo y el siguiente puente”. Esto es lo importante. Malas noticias: el 1 de mayo día de los trabajadores cae en domingo y sólo en algunas comunidades es festivo el 2 de mayo, lunes… Así que, nada.

Y ya que hablamos de Semana Santa, comentemos una noticia que le puso colofón y que casi se nos escapa. Atentos: "Harán película sobre Jesús en lenguaje de señas para llegar a millones de sordos”. El día en que descubran el botón de activar subtítulos les va a parecer brujería.

Lo mejor es un comentario a esta noticia en las redes de un tal Raymon David, que dice: "¿Y cómo hablará clavado en la cruz?"

La economía también tiene su lugar en le Extra Actualidad. Concretamente con este titular de La Razón: "El FMI recorta un punto el crecimiento de España en 2022 y lo aleja 26.000 millones del cálculo de Moncloa”. Si le hacemos caso a La Razón, el cálculo no se les da muy bien en Moncloa. Casi como a un comentarista deportivo mexicano, César Martínez, a quien, cuando le preguntaron una vez cuántos aficionados creía que había presentes en el estadio, respondió: "Yo le calculo unos… entre 30 y 50 mil".

Otro titular: “El misterioso San Chin Chun, el proveedor malasio del pelotazo de las mascarillas que sigue sin aparecer”. No es coña, es el vendedor chino-malasio que presuntamente está detrás del pelotazo de las mascarillas. Pero es que el idioma chino pronunciado con acento español siempre suena a coña.

Si no lo creeis, recordad el día en que Joan Gaspart, el que fuera presidente del Barça, reunió a la prensa para declarar en un tono super serio, lo siguiente: "Chin chun, chan chin, chen chan. Lo he dicho de todas las maneras y sólo me faltaba hacerlo en chino. Rivaldo no se vende"

Por cierto, ojo al chistazo: "¿Cómo se dice 'comisionista en Chino?" Ya pedimos discupas antes de publicar el final: "Chan Chu Yo".

¡La semana que viene más!