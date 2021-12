Fernando Eiras: "Los que suspendieron su cena de Nochebuena se han librado de los cuñaos"

Risas, risas y, al final, más risas. Nuestro colaborador hace una recopilación de anuncios y noticias que están "fuera de la actualidad".

Empecemos con el aperitivo de Navidad porque lo de dejar mensajes a través de los programas en directo de la televisión se está yendo de las manos, como prueba este tuit que el realizador de TVE decidió emitir durante la retransmisión del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad: "Poned en la tele que me abra la puerta mi padre que está viendo el sorteo y no se entera. Fuera hace un frío que no veas".

Las noticias a las que no encontramos explicación: "Ninguno de los once aspirantes a jefe de la Policía Local de Cartagena pasa el psicotécnico", "La Policía rescata a dos loros a punto de ser cocinados en un restaurante asiático en el distrito madrileño de Usera", "Detenidos en Murcia dos traficantes que sorteaban una 'narcocesta' de Navidad con cocaína, hachís, alcohol, dinero y un jamón".

Y la semana que viene, ¿qué más nos traerá nuestro colaborador?.