La Extra Actualidad: "Consumación obligatoria en la terraza"

No nos preguntes por qué, pero nos encanta contar con Fernando Eiras en Por Fin no es Lunes para que nos suelte la Extra Actualidad, probablemente la sección de humor más delirante que haya en la radio.

Noticias que no has oído, o algunas que sí, pero que no las habías visto como las ve Fernando Eiras en Por Fin no es Lunes. Como por ejemplo el cartel que se ha encontrado en un bar donde ponía

Consumación obligatoria en la terraza

Además de carteles, anuncios y "cosas varias", la Extra Actualidad se fija en las noticias de manera distinta, haciéndolas más comprensibles con las frases adecuadas. Por ejemplo, este fin de semana, llega el cambio de hora: "El cambio de hora en 2021 llega este domingo con la incertidumbre de ser el último de la historia" y Fernando Eiras siempre encuentra una frase de algún conocido que hace que podamos entender mejor esa noticia, como la que comentaba una vez Rocío Jurado en unas declaraciones:

Este es un reloj de acero INEXORABLE

Escucha Por Fin no es Lunes y la Extra Actualidad porque vas a pasar un rato estupendo, o extrupendo, o extra estupendo... Hay mil maneras de definir la Extra Actualidad y lo que te recomendamos es darle al play y echarte unas risas, que nunca vienen mal.