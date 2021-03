Especial: 'Por fin no es lunes' un año después

Cuando recordemos este curso de 2020/2021 en el futuro, cuando todo haya pasado, nos acordaremos de las personas que hemos perdido, pero también de los planes a los que tuvimos que renunciar de golpe. Reflexionamos con nuestro sabio de domingo, Sabino Méndez, sobre el primer años de pandemia de coronavirus. Pero antes 'Los Atajos de Lobo' con Isabel Lobo.

Sabino Méndez: "La pandemia nos ha condenado a renunciar a nuestros planes y proyectos"

En Por Fin no es lunes hablamos con María José Torres Castro, una enfermera de Linares que ha sido la encargada de suministrar la segunda dosis a su abuela Juana Villanueva de 99 años ahora ya inmunizada.

María José Torres, la enfermera que pudo inmunizar a su abuela de 99 años

Hablamos además con Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles de la Universidad de Zaragoza, y con Manuel José 'Tato' Vázquez Lima, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) y jefe de Urgencias en el Hospital do Salnés, en Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, sobre la pandemia de coronavirus tras un año de su inicio.

Juan José Badiola: "Confío en que a finales de agosto se pueda alcanzar el 70% de vacunados"

Se cumple un año exacto desde que se decretó en España el Estado de Alarma por la pandemia y Alaska ha hecho su repaso musical por él.

Alaska: "La mitad de la familia te decía que eras una exagerada, la otra mitad horrorizada"

Conocemos a Susana Rivero, enfermera especializada en Pediatría del Hospital Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares. El día en el que se decretó el estado de alarma nació Lucas. La enfermera le escribió una carta muy especial.

Susana Rivero: "Es muy duro tener un bebé prematuro, pero más aún en una pandemia"

Fermín Cabanillas es donante de plasma e hiperinmune a la Covid. Y con él nos planteamos ¿Se pueden salvar vidas donando hiperplasma?

Fermín Cabanillas: "Podemos pasarle el anticuerpo a personas que están enfermas y sacarlas de los hospitales sin que pasen por la UCI"

¿Y Los servicios de limpieza?, que se han tenido que adaptar rápido y corriendo a esta nueva normalidad que ninguno sabíamos muy bien qué significaba; que más que limpiar tenían que desinfectar, que tampoco tenían ni idea de a qué se enfrentaban pero sabían que lo tenían delante; que también llegaban a casa sin saber si lo habían hecho bien o no, sin saber si estaban o no infectados; que no sabían si corrían algún riesgo; que también tenían miedo. Diana Mora es Trabajadora de la empresa de limpieza ISS en el hospital Virgen del Camino Pamplona.

Diana Mora: "Era como estar en una película de terror"