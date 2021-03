Diana Mora: "Era como estar en una película de terror"

¿Y Los servicios de limpieza?, que se han tenido que adaptar rápido y corriendo a esta nueva normalidad que ninguno sabíamos muy bien qué significaba; que más que limpiar tenían que desinfectar, que tampoco tenían ni idea de a qué se enfrentaban pero sabían que lo tenían delante; que también llegaban a casa sin saber si lo habían hecho bien o no, sin saber si estaban o no infectados; que no sabían si corrían algún riesgo; que también tenían miedo. Diana Mora es Trabajadora de la empresa de limpieza ISS en el hospital Virgen del Camino Pamplona.

Nos ha contado cómo transcurrieron esos primeros días en los que todos estaban parados menos los hospitales y el miedo por no saber cómo manejar la situación en un momento en el que nadie estaba seguro de nada.

"El miedo en realidad era como hacer para que tú misma no te infectaras, ya que el virus estaba en todas las superficies que tocásemos"

Según sus palabras, formar parte de un equipo de limpieza en un hospital es "algo en cierta forma gratificante, porque estas allí al igual que el personal sanitario. Te das cuenta de que también eres una persona esencial, que formas parte de una cadena, para intentar que se no se propague el virus, con lo cual, te sientes imprescindible o lo eres". Recuerda a una una mujer muy mayor, que daba gracias a todo el personal y no paraba de dar besos con sus manos, agradeciendo el haber podido salir adelante.

"En las habitaciones de Covid con las gafas de buceo, empezabas a sudar. El sudor igual nos llegaba a los ojos e intentábamos que la gota no llegase a entrar, porque escocia muchísimo y no veíamos nada. Claro, no te puede frotar, ni nada! Luego cuando se nos empeñaban las gafas y para que se nos desempeñaran sacaba la cabeza por la ventana para poder seguir trabajando".

Otro de los colectivos que no paró durante la pandemia y, no sólo eso, podríamos decir que también fue clave para movilidad de mucho personal sanitario, fue el sector del taxi. Durante esos primeros meses de confinamiento, muchos de ellos salieron a trabajar, en ocasiones sin cobrar por los trayectos, con miedo, pero, como dice Pedro J Cerrajero, el taxista con el que hemos hablado, “pa´lante".

