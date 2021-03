María José Torres, la enfermera que pudo inmunizar a su abuela de 99 años

En los medios de comunicación estamos siempre dando cifras, curvas, datos… pero en Por Fin no es lunes nos gusta también mucho mirar a las historias que hay detrás de tanto dato y tanta incidencia acumulada. Hoy hemos querido llamar a María José Torres Castro. Una enfermera de Linares que trabaja en la zona sanitaria de Santisteban del Puerto. Es una de esas historias que nos permiten humanizar un poco todo esto del coronavirus. Esta semana sabíamos que María José había sido la encargada de suministrar la segunda dosis a alguien muy especial para ella: su abuela Juana. Juana Villanueva, ahora ya inmunizada, con 99 años de edad.

"Hija mía, no me has hecho daño alguno, ni me he enterado que me has puesto la vacuna"