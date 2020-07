Aroa López, enfermera: "Nos hemos tenido que tragar las lágrimas cuando alguien nos decía 'no me dejes morir solo'"

La enfermera supervisora del Servicio de Urgencias del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Aroa López, se ha dirigido al atril del Patio de la Armería para dar un emotivo discurso en homenaje a todos aquellos que han estado desde el principio cuidando de los españoles durante la crisis del coronavirus.

No sólo dirigido a los profesionales sanitarios, sino también al resto de "héroes" como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ejército, los que se quedaron en casa, los que informaron, los que consolaron a la ciudadanía durante el confinamiento y a todos los que trabajaron por los españoles.

"Hoy rendimos homenaje a las miles de personas que murieron a consecuencia de la COVID-19. Ojalá nada de esto hubiera ocurrido, pero es un inmenso honor hablar en honor de mis compañeros sanitarios, personal administrativo, de limpieza, de cocina, de mantenimiento, de laboratorio, de psicología y resto de áreas que dieron apoyo", ha comenzado Aroa, que también comparecía en representación de la "primera línea", "transportistas, reponedores, cajeros, personal de saneamiento, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Miles de hombres y mujeres que cuidaban de todos".

Reconoce que han sido momentos muy duros en los que se han sentido impotentes y han trabajado al límite de sus fuerzas, teniendo que contener las lágrimas cuando uno de sus pacientes les decía que no le dejasen morir solo: "Hemos cubierto las necesidades básicas, hemos sido mensajeros del último adiós de familiares, y nos hemos tenido que tragar las lágrimas cuando alguien nos decía 'no me dejes morir solo'. Quienes estaban tras los EPIS éramos personas que nos tuvimos que alejar de nuestras familias para protegerlas, personas que tuvimos que transmitir fuerzas a través de nuestras miradas, la única parte del cuerpo que quedaban visibles".

Por este motivo, ha querido agradecer los aplausos sanitarios de la ciudadanía, pero ha pedido que no se olvide y que se respeten las recomendaciones sanitarias. Asimismo, también ha solicitado a los poderes públicos que cuiden de la Sanidad Pública, en un momento en el que se ha demostrado lo necesaria que es.

