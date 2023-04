Vicente Amigo: "El refugio de mi vida es aprender, el aliciente para seguir está dentro de uno"

Vicente Amigo habla mucho y muy claro con las seis cuerdas de su guitarra con la que expresa, dice, su vida. Lo hace siempre en idioma flamenco -porque el flamenco echa raíces en uno y ya va con él a todas partes-, pero su acento recuerda a muchas otras músicas. Defiende la libertad porque el arte, sin libertad, no evoluciona. Y tiene claro que, si has aprendido, no has fracasado.

Discípulo de Manolo Sanlúcar, cuenta que lo primero que piensa al levantarse es en llevarse bien consigo mismo, en crecer y olvidar pensamientos que le puedan atormentar.

‘Un momento en el sonido’, ‘Tierra’ o ‘Memoria de los sentidos’ son algunos de sus trabajos discográficos, por los que ha ganado dos Grammy latinos y la Medalla de Oro de las Bellas Artes, entre otros premios.

Es hijo adoptivo de Córdoba, ciudad que le vio crecer, aunque nació en Sevilla y ha visitado, guitarra en mano, Londres, Roma, Berlín, París, Tokio, Pekín…

Su próxima gran cita es el 5 de mayo, en el Teatro Real de Madrid. Allí, cuando se abra el telón, tratará -son sus palabras- de “Subir a lo más alto y volar. Cerrar los ojos para ver mejor”

Hoy ha charlado con Jaime Cantizano en 'Por fin no es lunes' de su trayectoria profesional y de su forma, tan particular, de entender la guitarra flamenca.