Patricia Andrés, número 1 del MIR 2023: "Mi padre me dijo que él ya sabía que iba a ser la primera"

Es la número 1 del MIR 2023, la mejor entre más de 12.000 aspirantes. Su examen ha sido extraordinario con 183 aciertos y sólo 17 fallos. Todo logro para una joven de 25 años que siempre ha tenido vocación científica. Estudió Medicina en la Universidad de Navarra y obtuvo el Premio Extraordinario de Fin de Grado. Durante seis meses ha estudiado de forma intensiva y lo ha hecho con una idea clara: no sacar un número, sino ayudar a las personas.

Se presentó al examen intentando "pasárselo bien", dicho por ella. Ha superado todas las expectativas. Ahora ha conseguido el sueño de todo estudiante de Medicina, que es elegir con libertad su especialidad. Y aquí también está la sorpresa porque los que habitualmente a lo largo de la historia han conseguido el número más alto, la mejor posición, se decantan por ejemplo por Dermatología.

Patricia Andrés es la número 1 del MIR 2023. La oferta más amplia de la historia con 8.550 plazas a las que se han presentado 12.668 licenciados y ella ha quedado la primera. Reconoce que aunque no fue nerviosa al examen, cuando lo terminó y puso la última cruz, se echó a temblar porque sabía que había hecho algo importante: "Cuando salí me encontré con mis padres y me puse a llorar porque creía que me había salido muy bien. Ayer mismo mi padre me dijo que él ya sabía que iba a ser la número 1".

Se enteró del resultado gracias a su novio, que la llamó para decirle que las notas habían salido antes de lo previsto, pero ella reconoce que más que ponerse nerviosa por su propio resultado, se puso muy nerviosa por el de su novio y sus amigos -que también se presentaban-: "Al final yo ya había metido mi plantilla en las academias, que nos dan esa posibilidad, y me olía que iba a tener muy buen resultado".

Las claves para ser la número 1

Constancia y esfuerzo. Durante los seis meses anteriores a la prueba, Patricia estudiaba una media de 11 horas al día de lunes a viernes, con 8 horas de estudio en mesa, 2 horas de clase y otras 2 de hacer test. Los sábados se hacía un simulacro de examen durante 4 horas y otras 4 las empleaban en corregir. ¿Y los domingos? "Descanso obligatorio porque si no la salud mental se esfuma".

La especialidad que ha elegido ha sido Dermatología. ¿Por qué? La considera "preciosa" y una "gran desconocida" porque es muy fácil "reducirla a cosas como el acné o los lunares, pero es muy completa, transversal y tranquila, y eso también es muy importante a la hora de elegir tu vida".

Para ella es muy importante ser feliz y eso está en ayudar a los demás: "Me he dado cuenta de que si pones los ojos en el otro, tú eres más feliz. Y la gente que únicamente piensa en sí misma, es más amargada. Partiendo de esa base, es lo que quiero en mi vida y sé que lo voy a conseguir porque elegí Medicina y eso es servicio a los demás".