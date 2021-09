Matías Prats: "El informativo del 11S fue el más largo, inesperado y pavoroso al que he tenido que poner voz"

LEER MÁS Especial 11 S: revive los sonidos e imágenes de los atentados

Matías Prats y Ricardo Ortega narraron en directo en Antena 3 Noticias el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001. Y Matías nos cuenta de primera mano cómo vivió aquel día.

"Antes de empezar me habían advertido. Me había avisado mi realizadora y mi editor: 'Matías ha pasado algo en las torres gemelas porque estamos viendo humo pero no tenemos ni idea de lo que ha sucedido. Pero la imagen te la vamos a colocar arriba en algún momento en el transcurso del informativo'" nos cuenta Matías Prats.

La escaleta prevista saltó por los aires

Nos cuenta que nada más empezar el informativo la escaleta prevista saltó por los aires, todo en el primer minuto y Ricardo Ortega y él se dedicaron a comentar lo que estaba sucediendo.

"No sabíamos nada, lo único que sabía era que tenía que poner voz a algo que estaba ocurriendo. Lo que no podía yo esperar es tener que ponerle voz a algo que prácticamente te deja sin palabras. Esa fue una de las dificultades, la mayor sin duda alguna fue la impresión que te causa el observar en vivo y en directo un acontecimiento de ese tipo", nos cuenta en la entrevista.

La inestimable ayuda de Ricardo Ortega

Pero contamos con la inestimable ayuda de Ricardo Ortega, de su posición en una privilegiada azotea de donde él estaba residiendo, que estaba muy cerca de las torres gemelas, y él iba apoyando, contando lo que estaba viendo en directo mientras yo ponía algo de mi parte conforme veía lo que me iban colocando en el monitor, que eran varias señales" afirma.

Matías Prats nos cuenta que había estado varias veces de visita en Nueva York. Le llevó allí fundamentalmente el deporte, ya que en aquellos años él hacía el máster en la ciudad y visitó las Torres Gemelas. "Conocía perfectamente su envergadura, su belleza tan contundente, esa altura... eran impresionantes" nos cuenta.

"La que cae primero es la torre que recibe el segundo impacto, la torre sur, y uno vive la impresión de saber la ingente cantidad de mortandad que va a sufrir la ciudad con los desplomes. El impacto del segundo avión que es lo que se ve más nítidamente es lo que más sobrecoge, más incluso que la caída" Asegura

En ningún momento se habló de que las torres pudieran colapsar

Nos cuenta que no habían hablado en ningún momento durante esa hora de que se pudiera producir el colapso de la torre y por eso cuando se produjo los dejó a todos sobrecogidos. "¡Pero Dios Mío, se viene abajo, está colapsando! Pero la imagen del impacto del avión en la torre yo creo que es el punto más duro de relatar" afirma.

"Cuando llegué a casa viví sensaciones y emociones difíciles de describir. En primer lugar no pude conciliar el sueño. Como profesional que soy me interesé por saber cómo seguían produciéndose las noticias. Me fui a canales americanos, la radio... en fin, seguí enganchado completamente. No tuve durante aquellas horas posteriores un momento de reflexión, quería más información".

" Y después tenía la preocupación de repasar todas las cosas que había dicho, 'me decía, con tantas horas y además improvisando, he debido meter la pata en multitud de ocasiones seguramente' y yo repasaba y repasaba. Esa era una de las preocupaciones porque yo sabía, era consciente de que aquello quedaba para la historia, no en cuanto al trabajo de Matías, sino que aquella imagen iba a trascender, es una imagen que tendremos siempre. Yo pensaba en el equipo, y pensaba 'el equipo ha funcionado' y aquel día el equipo de informativos, la edición de la 15h y después cuando Ernesto Sáenz de Buruaga cogió las de las 21h y alargó la noche, estuvo excepcional. Y la cadena, que a pesar de tener que narrar algo tan pavoroso y tan terrible dio un salto de calidad y se acercó aún más a sus espectadores futuros" nos cuenta a Onda Cero.