Guillermina Domínguez: ''A nosotras nos hizo una ilusión tremenda poder casarnos y legalizar nuestra situación’’

Guillermina Domínguez tiene ahora 71 años y recuerda con ''una ilusión tremenda'' el 30 de junio del año 2005, cuando se aprobó en el Congreso de los Diputados la ley por la que se modificaba el Código Civil y se permitía, por fin, el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Ella llevaba cinco años con Estela Lama y anteriormente había estado casada con un hombre.

Nació en el año 1953 cuando lo que se esperaba de una mujer era que se casara, con un varón, y que tuviera hijos. Ella siguió esa mentalidad y se casó con un hombre, al que quería y con quién tuvo tres hijas. Estuvieron 18 años casados, pero ya en los últimos la relación no funcionaba. El matrimonio se rompió porque ya no encajaban, algo que no fue sencillo y menos en esa época. Pero ella quería ser fiel a sí misma y en ese crecimiento personal conoció a Estela, su actual mujer.

Después de 23 años de relación hace memoria y recuerda el momento en el que su hija pequeña le dijo ''me gusta tu amiga porque te hace reír''. Ella encontró su gran felicidad y el 15 de octubre de 2005 se dieron el ''sí, quiero'', como reivindicación de esa ley que entró en vigor el 1 de julio de ese año y también por la necesidad de estabilizar su relación de manera oficial, legalmente. Ahora continua su lucha y asegura que los derechos cuesta mucho conseguirlos y muy poco perderlos.