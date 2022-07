Jesús Donaire, sacerdote apartado de la Iglesia por ser gay: "El problema lo tiene quien no quiere entenderme"

Jesús Donaire cuenta que creció sintiendo una fuerte atracción por la figura de Jesús. “Leía los evangelios y quería ser como él”, dice. Se ordenó sacerdote y ejerció como tal durante 17 años. Hasta 2020. ¿Por qué? Porque en ese momento decidió confesarle al Arzobispo de Sevilla que es homosexual. A raíz de esa confesión, fue apartado de sus cargos.

Hoy ha charlado con Jaime Cantizano en 'La hora brava' de 'Por fin no es lunes', donde ha asegurado que ser cura y ser gay son dos conceptos absolutamente compatibles. "Yo soy la prueba", ha dicho, "hay muchos sacerdotes que son homosexuales"

Jesús cuenta también que podría haber seguido ejerciendo si hubiera aceptado ser discreto en lo referente a su orientación sexual, pero que él tenía claro que quería salir del armario y no estaba dispuesto a seguir ocultándose por más tiempo.

"No tengo por qué esconderme", asegura, "yo no tengo ningún problema". Y añade: "El problema lo tiene quien no me quiere entender".