Así contó Onda Cero los atentados del 11 S en Nueva York y Washington

11 de septiembre de 2001. Quedan pocos minutos (apenas segundos) para las tres de la tarde y todo está preparado para emitir el último tramo del informativo ‘Noticias del mediodía’. Víctor Arribas, su conductor, ya tiene sobre la mesa del estudio de Onda Cero el guion y los folios con las piezas de los locutores.

Pero, alguien en la redacción repara en un monitor de televisión: algo ha pasado en la ciudad de Nueva York… ¡Algo está pasando en la ciudad de Nueva York! Una de las torres del 'downtown' más famoso del planeta parece estar en llamas. La CNN tiene pinchada una cámara en directo y lo muestra. “Parece gordo, muy gordo”.

“Son las tres de la tarde. Las siete de la mañana en Nueva York”

Víctor arribas cambia el paso, la redacción de, como nunca hasta entonces: teletipos, llamadas telefónicas, carreras e intercambio urgente de pareceres para poner en marcha el relato de un acontecimiento que iba a cambiar el mundo para siempre:

El director y presentador de ‘Noticias del mediodía’ intenta no perder la compostura. Al menos una de las torres del World Trade Center presenta un enorme hueco en la parte alta de una de sus fachadas. Las primeras imágenes que sirve en directo la televisión estadounidense hacen presagiar la peor de las tragedias.

“La avioneta se ha tragado el edificio”

Llamadas cruzadas entre la redacción de Onda Cero en Madrid y, que, a esa hora, ya estaba camino de la zona financiera de la Gran Manzana sin tener muy cierto aún lo que había pasado. Nueva York despertaba para vivir una auténtica pesadilla.

“Lo único que se conoce es que, según el FBI asegura, ha podido haber un intento de secuestro poco antes de que el avión se estrellara”, narraba Alcalá mientras trataba de llegar en taxi a la Zona Cero.

“Todo el mundo lleva cara de funeral”

En seguida, los redactores de Onda Cero empiezan a contactar con los testigos. ¿Cuál es el prefijo para llamar a Nueva York? ¿Alguien conoce a algún español allí? ¡Tengo una testigo de las explosiones! ¡Pásala al control del estudio uno!

Alguien de la redacción ha localizado a, que -aún confundida- cuanta a los oyentes que “ha salido un globo de fuego enorme” del edificio y que “las calles de la ciudad aún están en silencio”, como en shock.

“Es un atentado suicida”

Toca conectar de nuevo con Agustín Alcalá, que empieza a recibir algunas informaciones, ya de carácter oficial. El corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos explica que las autoridades han cerrado el espacio aéreo de la ciudad de Nueva York. Y que un funcionario de alto rango de la Administración asegura que se puede hablar de un atentado suicida.

Surgen las primeras noticias sobre el posible secuestro de las aeronaves.

“Bush comparece desde la Casa Blanca”

El presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, hace una breve comparecencia desde la Casa Blanca en la que asegura que “todas las administraciones están preparadas para luchar contra este posible atentado. Que Dios bendiga a las víctimas. Estados Unidos va a combatir contra los autores de este atentado”.

Alcalá traduce las palabras de Bush a través de la radio mientras intenta acceder a la zona de los atentados,

“El humo se ve desde toda la ciudad”

Las gestiones de la redacción de los Servicios Informativos y también la de los programas van dando sus frutos. Los testigos españoles o hispanos del atentado contra las Torres Gemelas van pasando por los micrófonos de Onda Cero.

En este caso, un empleado del BBVA en la ciudad de Nueva York relata que “han colisionado dos aviones, pero no se sabe cuánta gente ha muerto". Narra que el humo se puede ver desde cualquier ángulo de la ciudad.

“Se habla de pérdida masiva de vidas humanas”

Joaquín Vals, cónsul general adjunto de España en Nueva York, explica que “en la calle es insólito ver a la gente parada. He conseguido coger un taxi milagrosamente en la avenida Park. La gente está mirando la columna de humo al sur”.

Vals comenta que “se habla de cientos de víctimas, porque uno es un avión comercial; pero ¿qué pasa dentro de los edificios? Aquí. El cónsul general adjunto explica que aún es pronto para saber si hay

“El Pentágono está ardiendo”

El jefe del Área de Internacional de Onda Cero, Ángel Gonzalo, que se incorporó de manera inmediata al programa especial, cuenta que la CNN está dando imágenes de un incendio en la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el famoso Pentágono, ubicado en la ciudad de Washington.

Además, explica que se ha ordenado el desalojo de todo el personal de la Casa Blanca, ante un posible atentado contra el edificio del Gobierno y residencia del presidente de los Estados Unidos.

“Hay plantas enteras en llamas”

Un nuevo testigo ocular de los atentados contra las Torres Gemelas entre en la antena de Onda Cero para contar que “estamos viendo materiales de las torres cayendo al suelo. Es una visión apocalíptica”.

“Esta mañana escuché ruido y cuando salí vi un agujero en una de las torres. Ahora me he enterado de que hay dos aviones estrellados”. “Veo plantas enteras en llamas. No sé si tenemos”.

“Confirmado: otro avión contra el Pentágono”

Las noticias que se agolpan sobre la mesa del estudio de Onda Cero no hacen otra cosa sino confirmar que la tragedia es de proporciones incalculables. Ángel Gonzalo, jefe de Internacional de Onda Cero, confirma la última hora: el incendio del Pentágono ha sido provocado por el impacto de otro avión, según confirma la cadena CNN.

“Los teléfonos no dejan de sonar en la Embajada de España”

Yolanda Rodríguez, una funcionaria de la Embajada de España en Estados Unidos expresa el nerviosismo que reina en la legación diplomática: “Los teléfonos no dejan de sonar”.

Rodríguez cuenta que la Embajada estáy confirma que ambos edificios están siendo evacuados. “En el centro de Washington hay. Se ve salir humo desde el Pentágono”, asegura la funcionaria.

“Varios aviones sin control en vuelo”

Ignacio Jarillo, redactor de Onda Cero, informa de que el Sistema de Comunicación Nacional de Estados Unidos cree que son varios los aviones que están sin control sobrevolando ciudades de los Estados Unidos. “Podría tratarse de un ataque masivo de los terroristas”.

El presidente Bush habla ya sin reparos de “tragedia nacional”.

“¡Se ha caído una de las torres!”

Uno de los momentos más tensos de la tarde, angustioso, sobrecogedor... Agustín Alcalá ha logrado colarse en la Zona Cero y, con no poca dificultad, cuenta que una de las torres se ha desplomado. “La situación es absolutamente horrible. En las Torres Gemelas trabajan 50.000 personas”.

“Cae la segunda torre”

A estas horas ya está Carlos Herrera en antena. El periodista, que está ya al frente del programa ‘Herrera y punto’, cuenta en directo cómo se hunde la segunda torre del World Trade Center neoyorquino “como un castillo de naipes”.

“Si pudiéramos quitar el humo, el skyline de Nueva York estaría incompleto, porque se han caído las dos Torres Gemelas”.

El resto de la historia aún estaría por escribir, pero aquel día de 2001, aquel 11 de septiembre será recordado por todo el mundo. Tal vez uno no recuerde lo que comió ayer, pero todo el mundo sabe con precisión enfermiza qué hacía, dónde estaba y cómo se enteró de una de las matanzas terroristas más grandes de la historia.