Así recuerdan el 11S las voces de Onda Cero

Eran alrededor de las 14:45 de la tarde (08:45 hora de Nueva York) cuando el mundo se paralizó. Un avión se había estrellado contra una de las Torres Gemelas de Nueva York y, apenas unos minutos después, un segundo avión impactaba contra la segunda torre. A partir de ahí, el terror se apoderó de la gente al conocer que otro aparato había impactado contra el Pentágono. La cadena de atentados dejó a millones de personas en shock alrededor del mundo, que siguieron el hilo de los acontecimientos posteriores con miedo, incertidumbre e, incluso, angustia por lo que sucedería después.

Todo el mundo se acuerda de qué se encontraba haciendo aquel mediodía de hace 20 años, incluidas las voces de Onda Cero. Jaime Cantizano, Elena Gijón o Edu García, recuerdan dónde estaban y qué sintieron cuando conocieron la noticia que impactó al mundo.

Jaime Cantizano: "Supe que era grave al ver la cara de desconcierto de Matías"

Jaime Cantizano se encontraba en Málaga en el momento del atentado. El presentador de Por fin no es lunes recuerda volver al apartamento y no tener apenas tiempo para limpiarse la arena de la playa cuando vio la noticia en el informativo de Antena 3, "supe que era grave porque no es habitual ver la cara de desconcierto de Matías Prats, que siempre se mantiene sereno en su sitio". Relata cómo pensó en un amigo suyo, que estaba de viaje en Nueva York por primera vez, y que se alojaba cerca del World Trade Center, y cómo él mismo compró un billete de vuelta a Madrid para poder hacer el informativo en la cadena en la que por aquel entonces trabajaba.

Rubén Amón: "Ese día tuve que ir a cubrir un partido de Champions, como si nada hubiera pasado"

El colaborador de Más de uno explica que se encontraba en Roma en el momento del atentado, concretamente en la redacción de Il Corriere della Sera, donde El Mundo tenía su oficina: "Asistí estupefacto a esta conmoción". Recuerda que tuvo que informar del punto de vista del Papa Juan Pablo II y reconoce que lo que más le llamó la atención es que hubiera jornada de Champions y que tuviera que ir a cubrir el Roma-Real Madrid, "como si nada hubiera pasado".

Elena Gijón: "Fui yo quien vio el teletipo y fui corriendo al estudio"

La presentadora de Noticias Mediodía se encontraba trabajando en Onda Cero aquel 11 de septiembre de 2001. Elena Gijón estaba en la redacción viendo los teletipos cuando de repente le saltó uno: 'Una avioneta se estrella contra una de las Torres Gemelas de Nueva York'. "Salí corriendo con el teletipo y, cuando llegué al estudio muy nerviosa con la noticia, un editor me dijo con total tranquilidad 'tranquilízate y valórame esta noticia'. Yo me fui con las orejas muy gachas pensando que me ponía nerviosa por cualquier estupidez. Luego vino toda la historia".

Edu García: "La imagen de Matías Prats en directo es de esas que te congelan el alma"

El primer recuerdo que le viene a la mente al director y presentador de Radioestadio, Edu García, es la imagen de Matías Prats, "sin chaqueta, arremangado, impávido, viendo en directo el impacto del segundo avión: una imagen de esas que te congelan el alma". Ese día, había jornada inaugural de Champions y la tarde no fue como a las que estaba acostumbrado: "Fue extraña. Se jugaron los partidos, pero fueron triunfos insípidos. De hecho, no soy capaz de visualizar los tantos, sólo los frames que escupían la CNN, Al Jazeera o la BBC. Poca palabra y mucho silencio".

Aitor Gómez: "Todavía lo recuerdo y me pone los pelos de punta"

El presentador de Radioestadio Noche, Aitor Gómez, tenía 16 años cuando sucedió el atentado. Se encontraba en su casa, justo antes de volver al colegio, cuando toda su familia vieron a Matías Prats contar la noticia en el informativo de Antena 3: "Me fui al colegio impactado y, junto a mis compañeros, estábamos con cara de no entender qué sucedía. La tarde fue rara y al volver a casa, terminé de entender lo que estaba pasando y lo que había pasado".

José Luis Salas: "Tuve la sensación de estar viendo un telefilm, no unas noticias"

El presentador de No son horas, José Luis Salas, explica que al ver a Matías Prats dando la noticia en directo del segundo avión impactando contra la torre, su primera reacción fue pensar que no podía ser cierto, que se trataba de un telefilm y no de un informativo: "Costaba creérselo, pero estaba pasando realmente". Después de unos angustiosos momentos, pudo contactar con su gente en Nueva York, que estaba bien y que no había necesitado verlo por la televisión, ya que "lo había visto desde su balcón".

Esther Eiros: "Desde hace 20 años no he vuelto a Nueva York"

La directora de Gente Viajera explica que desde hace 20 años no ha vuelto a Nueva York porque no ha podido "borrar" de la memoria las imágenes del atentado contra las Torres Gemelas. Esther Eiros recuerda un viaje que hizo a la ciudad que nunca duerme justo después del ataque, donde fue invitada a un cóctel con el entonces alcalde Rudolph Giuliani, que se dirigió a ellos en una charla en la que recordó sus casi 8 años de mandato marcados por la tragedia de aquel 11S.

Carlos Rodríguez: "Es algo que no podré olvidar nunca"

El director de Como el perro y el gato, Carlos Rodríguez, recuerda encontrarse con su compañera Helene Lizarralde cuando recibieron la noticia. Por aquel entonces, trabajaba en el Club Megatrix haciendo un espacio de mascotas para los más pequeños. "Estábamos en su despacho cuando sucedió y es un recuerdo complicado porque estábamos los dos solos y nos miramos el uno al otro de forma incrédula. Es algo que no podré olvidar nunca".

Lorenzo Fernández: "Hermida dio en la clave al decir que el siglo XXI comenzaría con una guerra"

El codirector y presentador del podcast 'El Colegio Invisible' recuerda perfectamente qué hacía aquel mediodía de hace 20 años. En su caso, Lorenzo Fernández explica que se encontraba hablando con un compañero de El Cairo con el que preparaba un reportaje para la Revista Enigmas: "Se quedó callado. Los dos enmudecimos ante las imágenes y él me contó que desde su ventana vio cómo cientos de personas salían a la calle asustados y llorando por lo que se les vino encima: lanzaban un grito al otro lado del Atlántico para decir que no todos los musulmanes eran iguales".

Laura Falcó: "Aquello rompió todo lo preestablecido"

La codirectora y presentadora de 'El Colegio Invisible' en Onda Cero explica que tenía la televisión encendida porque se encontraba viendo los dibujos con su hija de 2 años. "Recuerdo a Matías Prats primero dudando de lo que acababa de ver y preguntándose si había sido un accidente, para después llegar a la convicción de que era un atentado", relata. Después, recuerda que se planteó las futuras consecuencias que esa acción terrorista iba a tener y cómo sería la reacción del mundo. Nadie sabía en ese momento, que aquellas imágenes romperían poco después "con todo lo preestablecido".