Jesús Sanchidrián, el metre de grandes personalidades que se ha jubilado tras más de cinco décadas en el oficio

Jesús Sanchidrián lleva trece días disfrutando de su nueva etapa. Fue justo en fin de año cuando hizo su último servicio en el Mesón de Fuencarral donde llevaba trabajando desde los catorce años. Allí ha servido a grandes personalidades, desde el rey emérito, Don Juan Carlos, al actual, Felipe VI. También a cantantes como la gran Rocío Jurado, o intelectuales como Severo Ochoa, entre ministros, futbolistas y familias corrientes habituales de toda la vida.

Ha sido el primer metre que ha tenido el Mesón desde que abrió las puertas en 1932 y ahora le toca descansar, disfrutar de ese tiempo que se nos escapa y de hacer lo que quiera en su día a día. Dice que se ha quitado el reloj porque no lo necesita y se siente libre, aunque aún no ha asimilado que ya no va a tener que volver a trabajar.