La historia de resiliencia Aarón Lee, el exitoso violinista que fue desterrado en una isla por ser homosexual

'Yo soy el que soy' es el libro que cuenta la historia de Aarón Lee, un madrileño de origen surcoreano de 32 años que decidió ser quien era a pesar de que sus propios padres le rechazaron al enterarse accidentalmente que era gay, algo que "no ha sido un camino fácil".

La "cura" que nunca llegó

"Al principio pareció que lo iban a comprender, pero su primera reacción fue de decepción y luego me advirtieron que me llevaría a la perdición y que era una deshonra", cuenta Aarón. Tras pasar por un médico español para "curarle", su padre le llevó engañado a una pequeña isla entre Corea del Sur y Japón.

De esta manera, Aarón pasó el verano de 2005 encerrado en una pequeña habitación de una iglesia que no tenia absolutamente nada: "Fue lo más parecido a una cárcel para mí", dice el violinista. Se llegó a plantear su vida, pero al final decidió darse "otra oportunidad" y supuestamente volvió "curado" a Madrid.

La mentira duró los casi dos años en los que le dio tiempo a terminar el bachillerato y el Conservatorio Superior de violín. No obstante, un disco dedicado de la Terremoto de Alcorcón reveló su secreto y sus padres le echaron de casa.

De vivir con 30 euros al mes a ser el músico más joven de la Orquesta Nacional

Aarón tuvo que empezar de cero y abrirse camino. Sin embargo, no tiene precisamente un mal recuerdo de esta época en la que tan solo tenía 30 euros al mes para comer. "No me sentía para nada miserable, me sentía feliz y bastante dichoso", afirma Aarón.

Su esfuerzo por mejorar le supuso en 2009 entrar en la bolsa de trabajo de la Orquesta de Radio Televisión Españolay, tres meses después, convertirse en el músico más joven de la Orquesta Nacional de España.

El violinista quiso "aportar algo más a la sociedad" y creó la 'Fundación Arte que alimenta' para apoyar a jóvenes del colectivo LGTBI que han pasado por una situación similar a la suya. "Es hacer del arte un canal para un bien mayor", indica Aarón.

El perdón, cuenta, ha empezado por él mismo. "No me gusta demonizar a mis padres, no justifico lo que hicieron, pero crecieron en una cultura y con unos valores que son muy distintos a los de hoy en día - dice el violinista -. Es el hombre el que da sentido a ese sufrimiento para que este se convierta en algo positivo".