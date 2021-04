Germán Peces: "Si un paciente respiratorio crónico tiene coronavirus, es mucho mayor la probabilidad de que esta enfermedad sea más grave"

Esta semana, el número de vacunados contra el coronavirus con la pauta completa ha superado al de contagiados a lo largo de la pandemia, según el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, y a pesar de este esperanzador dato, algunos grupos de riesgo todavía se están quedando fuera de la estrategia de inmunización.

Grupos como los enfermos con patologías pulmonares crónicas y graves, como la Fibrosis Quística o la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). Pacientes con una mayor probabilidad de tener una infección pulmonar grave en medio de una pandemia en la que, si algo marca la gravedad, es la enfermedad pulmonar.

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha pedido al Ministerio de Sanidad que los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas sean considerados de riesgo y, por lo tanto, tengan prioridad en la estrategia de vacunación.

Gregorio Peces Barba, vicepresidente de SEPAR, cuenta cuál es el objetivo: "Los propios pacientes se preguntan por qué el Gobierno no les ha incluido en la estrategia de vacunación. Por eso hemos hecho un documento en el que pone de manifiesto las bases por las que estos pacientes deben ser considerados".

Autoconfinamiento para no exponerse al coronavirus

De hecho, muchas de estas personas han tenido que recurrir al autoconfinamiento para no exponerse. "Hay un dato objetivo y es que el número de problemas que han tenido los enfermos respiratorios, por su propia enfermedad, ha disminuido considerablemente como resultado del confinamiento obligado y después del que ellos mismos han llevado a cabo con la intención de protegerse a sí mismos", sostiene.

"Si un paciente respiratorio crónico tiene la infección de coronavirus, es mucho mayor la probabilidad de que esta enfermedad sea más grave", asegura. Por ello, el vicepresidente del SEPAR no comprende por qué no se ha tenido en cuenta a estas personas dentro de la vacunación, puesto que el riesgo es "el concepto que se ha utilizado para la estrategia".

Y ya no solo un autoconfinamiento, debido a la pandemia, estos pacientes han tenido que ver cómo las citas con sus médicos se han reducido considerablemente. "Hay muchos que nos piden que las revisiones sean telefónicas y no tengan que acudir a los centros presencialmente. Sin embargo, hay necesidad de hacer un seguimiento de variables biológicas, cómo va la función pulmonar, y eso no se puede hacer por teléfono, pero estamos intentando respetar siempre la intención del paciente", comenta Peces.

La respuesta del Gobierno

Gregorio Peces dice que le presentaron al Ministerio el documento que elaboraron para incluir a estas personas en la estrategia de vacunación. "Nos pidieron una versión adaptada para la población, que ya está elaborada. Ahora estamos pendientes de presentarlo", explica.