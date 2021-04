Los enfermos respiratorios, los grandes olvidados de la estrategia de vacunación

La vacunación en España avanza y el ministerio de Sanidad se felicita porque el número de vacunados supera ya al de contagios oficiales. Las Comunidades autónomas han empezado también ya a vacunar a enfermos de riesgo, sin embargo, se ha dejado fuera de ese grupo a los enfermos con patologías pulmonares crónicas y graves como la Fibrosis Quística o la EPOC. La comunidad médica alerta sobre este error en la estrategia de vacunación: "Si algo marca la gravedad en la covid es la enfermedad pulmonar. Y no es que los pacientes respiratorios crónicos tengan mayor predisposición a contagiarse, tienen la misma que cualquier otra persona, pero sí tienen mayor probabilidad de tener una infección pulmonar más grave porque parten de un órgano previamente enfermo”, explica Germán Peces Barba, vicepresidente de la Sociedad española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

Desde el inicio de la campaña de vacunación, el pasado 27 de diciembre de 2020, han pasado ya casi cuatro meses, y estas personas no pueden explicarse cómo no se las considera vulnerables. "Nuestro confinamiento no fue de tres meses, llevamos ya más de un año aislados, sin vida social y lo que es peor, saltándonos revisiones y pruebas médicas por miedo a pisar el hospital", nos cuenta María, paciente con Fibrosis Quística, que vive con un 39% de capacidad pulmonar, diabetes, y otras complicaciones derivadas de la enfermedad.

SEPAR ha pedido al Ministerio de Sanidad que los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas sean considerados de riesgo: "Está claramente demostrado que la evolución de la Covid es peor en los pacientes con alguna enfermedad pulmonar crónica. Desarrollan una covid más grave", explica Peces Barba.

Muchos pacientes viven autoconfinados

La petición de la Sociedad española de Neumología y Cirugía Torácica no es la única. Desde la Federación Española de Asociaciones de pacientes alérgicos y con Enfermedades Respiratorias también han enviado una misiva al Ministerio. Sin embargo, ninguno ha recibido respuesta. Desde Sanidad aseguran que en breve se publicarán las nuevas inclusiones dentro de la estrategia de vacunación, pero que el texto aún no está disponible y no pueden confirmarnos que este grupo de la población esté incluido.

Mientras tanto, muchos de los pacientes de los que hablamos viven recluidos en sus casas. "Muchos viven con auténtico miedo. Y ya no solo son los pacientes, sino sus familiares y las personas que les rodean. Las precauciones se multiplican. Así que muchos viven autoconfinados, incluso desde antes del estado de alarma. Algunos bajan solo al supermercado y a otros los familiares les llevan la compra. Pero viven en soledad desde hace mucho tiempo. A esto hay que añadirle que un alto porcentaje llevan un año sin ver a sus médicos porque les han cancelado o retrasado las citas, un 43%, según los datos de la Federación. Todo esto da mucha inseguridad y temor porque necesitan sus revisiones regulares", explican desde la Federación Española de Asociaciones de pacientes alérgicos y con Enfermedades Respiratorias y concluyen: "Ellos reconocen cuál es la situación, saben que es complicada y que los médicos están desbordados, pero piden que se les tenga en cuenta".