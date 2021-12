Se disparan las ventas de test de antígenos por Navidad: cómo funcionan y fiabilidad en la detección del Covid

La sexta ola del coronavirus avanza sin tregua en nuestro país después de los últimos datos que arrojan una incidencia acumulada de 511 casos por cada 100.000 habitantes.

Este aumento de contagios, sumado a la proximidad de las fiestas navideñas, ha provocado que las ventas de test de antígenos se disparen en las últimas semanas. Desde el pasado mes de noviembre han aumentado un 545% y sólo en la semana del 29 de noviembre al 6 de diciembre, se vendieron en las farmacias españolas más de un 1.100.000 test.

¿Son fiables los test de antígenos?

El furor que han despertado este tipo de test como medida de prevención de cara a las cenas familiares de Navidad hace que muchos se pregunten si realmente son fiables, cuándo es recomendable hacerse uno o si habría que tomar otro tipo de medidas de protección.

José Jonay Ojeda es especialista en Medicina Preventiva y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y considera que lo que aportan estos test es que "aumentan la accesibilidad a estas pruebas a la población general", es decir, antes la única posibilidad de hacerse un test Covid era acudiendo al centro de salud y ahora -desde el mes de julio- se pueden adquirir libremente en las farmacias.

Sobre su fiabilidad, aunque considera que "deberían ser igual de fiables que las pruebas que realizan los profesionales" siempre que sigamos las indicaciones del fabricante, sí condiciona un poco su uso a la presencia de síntomas: "la fiabilidad de esa prueba, tanto en el uso profesional como en el particular, se ve condicionada por la presencia de síntomas. Cuando usamos los test de diagnósticos sin síntomas -los primeros días de la infección- esa fiabilidad baja bastante".

¿Es posible que se den falsos negativos?

La fiabilidad de los test de antígenos se ha puesto en duda a raíz de un brote de Covid-19 entre varios sanitarios de un hospital de Málaga que fueron de cena previo test de antígenos para descartar la infección. Todos dieron negativo, pero viendo el resultado, está claro que algunos casos fueron "falsos negativos".

Jonay Ojeda afirma que "el test nos da una foto fija de ese momento. En ese momento, la prueba dio negativo, pero no quiere decir que un día más tarde podamos contagiarnos y necesitaríamos realizar un nuevo test".

¿Se está abusando del uso de este tipo de test?

Alemania y Francia han lanzado un mensaje de alerta por el uso abusivo que se está haciendo de estos test. Sin embargo, el experto asegura que el uso de este tipo de pruebas "es positivo", aunque eso no quiere decir que se descuiden otro tipo de medidas: "En los test de autodiagnóstico, que seamos positivo o negativo no está dentro de la Estrategia Nacional de Control de la Pandemia. Si se da la prueba positiva, tenemos que contactar con nuestro centro de salud". Afirma que para él, no es que se esté abusando, sino que estas pruebas son una herramienta más.

Sobre si deberían ser gratuitos, asegura que todos deberíamos tener acceso a ellos, sobre todo, en el caso de tener síntomas: "deberíamos tener la posibilidad de acceder a ellos, o bien de forma gratuita o a través del Sistema Nacional de Salud".