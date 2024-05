Carlos Goñi: "Los libros me salvaron de todo, todo lo que soy, y lo que no soy, es gracias a los libros"

Muchos de los momentos de nuestra vida están asociados a canciones. Y quizás para muchos esos momentos suene con los acordes de Revolver. Pero... ¿a qué suena la vida de Carlos Goñi? Desde hace más de treinta años Revolver ha creado canciones que nos han inspirado y que han formado la banda sonora de nuestra vida, pero Goñi también tiene la suya, su playlist personal.

Canciones que le han marcado y que lo único que no le gustan de ellas…es que no las ha compuesto él. Un problema al que le ha dado solución ¿qué las has compuesto otro? No pasa nada, él las ha vuelto a grabar y les ha dado su sonido particular. Y con eso en mente Carlos ha cogido clásicos de Pereza, La Quinta Estación o Amaral y ha creado el disco "Playlist"