Alfonso Beltrán, hostelero en huelga de hambre: "No tiene sentido que no tenga ingresos y los gastos sigan siendo los mismos"

Salvar del hambre a la hostelería. Suena paradójico, pero es la realidad. Cientos; miles de hosteleros se encuentran en esta situación: la de no tener con qué alimentar a sus familias.

Alfonso Beltrán, dueño del La Fonda y de Beltrán Catering, cansado de ver cómo su restaurante sigue cerrando mientras sus deudas continúan creciendo, cogió una tienda de campaña y se plantó frente a la colegiata de Torrijos.

Lleva siete días en huelga de hambre para hacer un llamamiento: “Salvar del hambre a la hostelería.”

El hostelero cuenta cómo está su situación: “Los ahorros se acabaron y voy a tener que tirar de patrimonio personal, que algunas cosas las tenía preparadas para que el día de mañana mi hijo de 11 años pueda estudiar una carrera”.

Beltrán explica que en enero tuvo Covid-19: “Fue solitario y doloroso”. Pero fue en este momento cuando decidió ponerse en huelga de hambre por las injusticias que está pasando el sector de la hostelería. “He hecho cosas que me imaginaba que no haría. Mis vecinos me veían con un cepillo pidiendo limosna. Lo que pretendíamos era hacer una fotografía que se hiciese viral, pero es que esa imagen va a ser la realidad”, afirma.

Lo que pide son ayudas. “Si me demuestran que realmente el establecimiento es el gran problema del virus y de los contagios lo cierro inmediatamente, yo no quiero hacer mal a nadie", sostiene. Además, dice que "no tiene sentido que no tenga ingresos y los gastos sigan siendo los mismos".

Por este motivo, Beltrán asegura que seguirá en huelga de hambre hasta que "tenga fuerzas".