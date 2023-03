Alaska: ''Antes del espacio Schengen estaba Eurovisión''

Alaska ha querido recordar en Por Fin No Es Lunes a Beethoven por el reciente descubrimiento que se ha hecho en su ADN y porque falleció un día como hoy de 1827. También, un 26 de marzo, entró en vigor el espacio Schengen que terminaba con las fronteras, aunque, para Alaska, ya habían terminado cuando nació el Festival de Eurovisión.

Sobre el Festival, la artista ha viajado al año 1968 cuando, dos semanas antes de comenzar, ''va un chico llamado Joan Manuel Serrat y dice que no va a cantar''. El joven se refería a la canción titulada ''La, la, la'' que sería la ganadora de ese año gracias a Massiel: ''estaba de gira en Latinoamérica, regresó y ganó''

La colaboradora ha querido mencionar también a dos hombres influyentes: Tennessee Williams y John Kennedy Toole. Uno falleció un 26 de marzo de 1969 y el otro nació ese mismo día de 1911, ambos disfrutaban con la música de Louis Armstrong y Alaska le ha recordado con ''When the Saints come marching in''. Para terminar se ha despedido con la gran banda sonora de Star Trek para recordar al señor Spock que fue uno de los primeros sex symbols de Alaska.